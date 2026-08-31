Girne açıklarında meydana gelen feribot faciasında hayatını kaybeden Mersinli Hüseyin Özdemir ve Reyhan Verim’in cenazeleri, işlemlerin tamamlanmasının ardından uçakla Çukurova Uluslararası Havalimanı’na götürüldü.
Havalimanında Mersin Valisi Atilla Toros ve yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, buradaki işlemlerin ardından morga gönderildi.
CENAZE TÖRENLERİNİN ARDINDAN TOPRAĞA VERİLECEKLER
Hüseyin Özdemir ve Reyhan Verim’in cenazelerinin yarın düzenlenecek törenlerin ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Girne açıklarında yaşanan facianın ardından kayıp 20 kişiyi bulmak için yürütülen arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.