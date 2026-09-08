Kayıp yakınları ise, Girne Turizm Limanı girişinde kurulan çadırların altında endişeli bekleyişlerini sürdürüyor.

Dün bir kişinin daha naaşına ulaşılmasıyla faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e yükseldi. Kayıp 14 kişiye ulaşmak için arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Çalışmalar gece gündüz sürüyor

Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG Işın ve TCG Alemdar gemilerinin katılımıyla arama kurtarma faaliyetleri 24 saat esasına göre yürütülüyor. Yaklaşık 554 metre derinlikte bulunan gemi enkazı çevresinde teknik ekipler ve sualtı sistemleriyle çalışmalar yürütülüyor.

Robotik sistemlerle enkaz çevresi ve gemiye giriş yapılabilecek noktalar taranırken, ekipler hem kayıp yolculara hem de kazanın nedenlerinin aydınlatılmasında önem taşıyan kara kutuya ulaşmaya çalışıyor.

Su altındaki çalışmalara deniz ve hava unsurları da destek veriyor. Bölgede arama kurtarma çalışmalarına toplam 9 gemi ve 11 hava aracı katılıyor.

Başbakan Üstel Türkiye’de

Maliye Bakanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakan Vekili Özdemir Berova, Başbakan Ünal Üstel’in dün İstanbul’da ilgili teknenin çıkarılması konusunda çalışmalar yürüten şirketler ve sigorta şirketiyle görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.

Yapılan çalışmalar sonunda Başbakan Üstel’e brifing de sunulduğunu kaydeden Berova, “Gerekli hesaplamalar ve diğer unsurların tamamlanmasıyla birlikte yarın Ankara’da hem bu ilgili şirketler ile hem de Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle bir son görüşmeye yapılarak bu konunun açıklığa kavuşturulması adına önemli bir adım atılacak.” dedi.

Başbakan Ünal Üstel’in adaya geldikten sonra da konuyla ilgili hem aileleri hem de basın mensuplarını bilgilendireceğini belirten Berova, yürütülen sürece değindi.