Girne-Taşucu seferini yaptığı sırada Girne Turizm Limanı’ndan ayrıldıktan kısa süre batan Filo Jet yolcu gemisinde kaybolanları arama çalışmaları 11’inci günde devam ediyor.

Kayıp yakınları, Girne Turizm Limanı’nda kurulan çadırda yakınlarından gelecek haberleri bekliyor.

Facianın ilk gününde 8 kişinin naaşına, daha sonra TCG Alemdar ve TCG Işın’ın yürüttüğü çalışmalarda ise 6 kişinin daha naaşına ulaşılmıştı. Gemide kayıp 28 kişiden 14’ünün naaşına ulaşılırken, 14 kişi için ise arama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Başbakan Ünal Üstel, dün yaptığı açıklamada, derin su arama çalışmalarında uzmanlığa ve gerekli teknik kapasiteye sahip özel bir şirketin yetkilendirildiğini ve teknik-operasyonel hazırlıkların başlatıldığını açıklamıştı.