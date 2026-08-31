Girne açıklarında dün öğle saatlerinde meydana gelen gemi faciasına ilişkin soruşturma, “dikkatsizlik sonucu ölüme sebep olma” kapsamında sürdürülüyor. Girne Adli Şube tarafından yürütülen soruşturmada toplam 16 kişi hakkında derdest emri verildi.

İlk etapta 9 kişi mahkemeye getirilirken, geriye kalan 7 kişinin de hazır edilerek mahkemeye çıkarılması amacıyla duruşma saat 11.30’a ertelendi.

Geniş çaplı soruşturma kapsamında geminin kaptanı, mürettebatı, şirket yetkilileri ve liman görevlilerinin de aralarında bulunduğu kişiler mercek altına alındı. 100’ün üzerinde kişinin ifadesine başvurulduğu, olayla ilgili kamera görüntülerinin de incelemeye alındığı öğrenildi.

GEMİ MÜRETTEBATINDAN “ÖN KISMI KOPTU” BEYANI

Gemi mürettebatının ilk beyanlarında, geminin “ön kısmının koptuğu” yönünde ifade verdiği öğrenildi. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla teknik incelemeler sürüyor.

Soruşturmada geminin sefere çıkmadan önceki teknik durumu ve gerekli izinleri de incelemeye alındı. Geminin izinlerinin tamam olduğu; Türk Loydu, Liman Başkanlığı ve Meteoroloji tarafından gerekli izinlerin verildiği belirtildi.

Kazaya ilişkin adli ve teknik incelemeler ile arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.