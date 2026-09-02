Kayıp yakınları, arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG Işın ile bugün çalışmalara katılan TCG Alemdar’dan gelecek haberleri bekliyor. Arama kurtarma çalışmaları deniz yüzeyinde ve deniz altında devam ediyor.

Aileler, sıcak havaya rağmen liman önünde kurulan çadırların altında yakınlarından gelecek haberleri endişeli ve üzgün halde beklerken, bölgedeki hareketlilik de gün boyunca sürüyor.

Başbakan Ünal Üstel’in yanısıra, Maliye Bakanı Özdemir Berova ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da Girne Limanı’na gelerek kayıp yakınlarıyla görüştü ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

- Kurum ve kuruluşlardan ailelere destek

Girne Belediyesi başta olmak üzere çok sayıda kurum, kuruluş ve işletme, liman önünde bekleyen ailelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına destek veriyor. Ailelere gün boyunca su ve yiyecek temin ediliyor.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde görev yapan klinik psikologlar da limanda bekleyen ailelere psikolojik destek sağlıyor.

Öte yandan Girne Limanı’nda sivil gemi seferleri dün kontrollü şekilde yeniden başlarken, limana giriş ve çıkışlar polis kontrolünde gerçekleştiriliyor.

-Ailelerden basın mensuplarına hassasiyet çağrısı

Bekleyişlerini sürdüren aileler, bir yandan sürece ilişkin tepkilerini dile getirirken, diğer yandan bölgede görev yapan basın mensuplarından yaşadıkları acıya saygı gösterilmesini istedi.

-Basın mensuplarına ayrı alan

Ailelerin talebinin ardından polis ile basın mensupları arasında yapılan görüşmede, liman girişine yakın ancak ailelerin bulunduğu bölümden ayrı bir alanda basın mensupları için çalışma alanı oluşturulması kararlaştırıldı.

Gerekli altyapının kurulmasının ardından basın mensuplarının ailelerin bulunduğu bölümden ayrılarak kendileri için oluşturulacak alanda çalışmalarını sürdürmesi planlanıyor.