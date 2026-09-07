Kayıp yakınları ise, Girne Turizm Limanı girişinde kurulan çadırların altında endişeli bekleyişlerini sürdürüyor.

Dün bir kişinin daha naaşına ulaşılmasıyla faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e yükseldi. Kayıp 14 kişiye ulaşmak için arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Çalışmalar gece gündüz sürüyor…

Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG Işın ve TCG Alemdar gemilerinin katılımıyla arama kurtarma faaliyetleri 24 saat esasına göre yürütülüyor. Yaklaşık 554 metre derinlikte bulunan gemi enkazı çevresinde teknik ekipler ve sualtı sistemleriyle çalışmalar yürütülüyor.

Robotik sistemlerle enkaz çevresi ve gemiye giriş yapılabilecek noktalar taranırken, ekipler hem kayıp yolculara hem de kazanın nedenlerinin aydınlatılmasında önem taşıyan kara kutuya ulaşmaya çalışıyor.

Su altındaki çalışmalara deniz ve hava unsurları da destek veriyor. Bölgede arama kurtarma çalışmalarına toplam 9 gemi ve 11 hava aracı katılıyor.