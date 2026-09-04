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Kayıp 20 kişiden 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükselirken, kayıp sayısı ise 18’e düştü.

TCG Işın ile TCG Alemdar’ın çalışmaları doğrultusunda 550 metre derinlikteki batık gemiye önceki gün ulaşıldı.

Aziz Gülbahar: AP Kıbrıs'ta doğruların değil, Rum tarafının yanındadır

Arama kurtarma çalışmalarına Türkiye ve KKTC’ye ait askeri gemi ve botların yanı sıra Türkiye’den bölgeye gönderilen askeri uçak, insansız hava araçları (İHA) ve helikopterler destek veriyor.

Girne-Taşucu seferini yapan Filo Jet isimli yolcu gemisinin alabora olması sonucu meydana gelen facianın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları altıncı gününde devam ediyor.

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