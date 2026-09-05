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Cenazeye, Demir'in eşi ve çocuklarının yanı sıra Vali Yardımcısı Yakup Güney, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç ve yakınları katıldı.

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Demir için Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'ndeki İlahiyat Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Demir'in cenazesi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Girne Limanı'ndan Mersin’in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden "Filo Jet" isimli yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 5 çocuk annesi Demir'in cenazesi, yürütülen arama kurtarma çalışmalarının ardından bulunarak memleketi Eskişehir'e getirildi.

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