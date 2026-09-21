Başbakan Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasında geçtiğimiz gün naaşına ulaşılan vatandaşımızın kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığını ve hayatını kaybeden kişinin Mehmet Bayhan olduğunun kesinleştiğini açıkladı.

Başbakan Üstel’in açıklaması şöyle:

“Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından yürütülen çalışmalar kapsamında daha önce naaşına ulaşılan vatandaşımızın kimlik tespit çalışmaları tamamlanmıştır.

Yapılan incelemeler sonucunda hayatını kaybeden vatandaşımızın Mehmet Bayhan olduğu kesinleşmiştir.

Kazanın ilk anından itibaren kayıplarımıza ulaşmak, kimlik tespitlerini en kısa sürede tamamlamak ve ailelerin yaşadığı belirsizliği sona erdirmek amacıyla ilgili tüm kurumlarımız çalışmalarını büyük bir hassasiyet ve kararlılıkla sürdürmektedir.

Merhum Mehmet Bayhan’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.”