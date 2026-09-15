Komite Başkanı Sunat Atun, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine yaptığı açıklamada, komitenin bugün saat 12.00’de Gazimağusa’da Limanlar Dairesi binasında toplanarak çalışmalarına başlayacağını belirtti.

UBP Milletvekili Sunat Atun’un başkanlığını, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Teberrüken Uluçay’ın ise başkan vekilliğini üstlendiği komitenin diğer üyeleri UBP milletvekilleri Resmiye Eroğlu Canaltay ve Hasan Küçük ile CTP Milletvekili Fikri Toros’tan oluşuyor.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 10 Eylül’de yapılan olağanüstü toplantıda, Girne Limanı açıklarında meydana gelen yolcu gemisi faciasının araştırılması amacıyla Cumhuriyetçi Türk Partisi ile Ulusal Birlik Partisi ve Demokrat Parti tarafından sunulan iki ayrı araştırma önergesini oy birliğiyle kabul ederek Meclis Araştırma Komitesi kurulmasına karar vermişti.