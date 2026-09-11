Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun 10 Eylül 2026 tarihli 3’üncü Olağanüstü Birleşiminde almış olduğu kararla kurulan; 30 Ağustos 2026 Tarihinde Girne Limanı Açıklarında Meydana Gelen Gemi Faciasının Araştırılmasına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi, dün gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının hemen ardından Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’in çağrısıyla toplanarak Başkan ve Başkan Vekilini oybirliği ile seçti.

Buna göre Komite Başkanlığına UBP Milletvekili Sunat Atun, Başkan Vekilliğine ise CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay seçildi.

Komitenin diğer üyeleri ise UBP’den Resmiye Eroğlu Canaltay ve Hasan Küçük ile CTP’den Fikri Toros’dan oluşuyor.

Komite, Meclis Başkanı Öztürkler’in çağrısıyla Başkan ve Başkan Vekilinin seçilmesinin ardından, kendi arasında bilgilendirme toplantısı yaptı.