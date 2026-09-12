Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, gemi faciasının 14’üncü gününde limanda bekleyişlerini sürdüren kayıp yakınlarını ziyaret etti.

Arıklı, limana gelişi sırasında ailelerin yoğun tepkisiyle karşılaştı. Arıklı’nın bölgeye gelmesiyle birlikte tansiyon yükselirken, tepki gösteren bazı aileler Arıklı’ya doğru su şişesi fırlattı.

Polis ekipleri duruma anında müdahale ederek güvenlik önlemi aldı. Yaşanan tepkilere rağmen Arıklı, yaklaşık 10 dakika bölgede kalarak ailelerle konuşmaya çalıştı. Ancak yoğun tepki nedeniyle görüşme gerçekleşmedi. Tansiyonun daha fazla yükselmemesi amacıyla Arıklı, polis ekiplerinin de aldığı güvenlik önlemleri eşliğinde limandan ayrıldı.

Kaynak: Haber Kıbrıs