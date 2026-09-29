Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, “Davetlilerin Dinlenilmesi” gündemiyle gerçekleştirilen toplantıya, davetli olarak, Polis Genel Müdürlüğü, Gazimağusa Baş Kılavuz ve Liman Başkanı Vekili Kemal Yapıcı ve Su Sporları Eğitmeni Fırat Gencer katılarak konuya ilişkin bilgi sundu.

Komite, konuya ilişkin çalışmalara bir sonraki toplantısında devam edecek.

Toplantıya, Komite Başkan Vekili Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Teberrüken Uluçay, Komite Üyesi UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük ve Komite Üyesi CTP Milletvekili Fikri Toros katıldı.

Komite toplantısında ayrıca, Meclis Başkan Yardımcısı ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, CTP Genel Başkanı ve CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, CTP Milletvekili Erkut Şahali, CTP Milletvekili Filiz Besim, CTP Milletvekili Doğuş Derya, CTP Milletvekili Asım Akansoy, CTP Milletvekili Ürün Solyalı, CTP Milletvekili Sami Özuslu, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers yer aldı.