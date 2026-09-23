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Toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, komite üyeleri; UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, UBP Milletvekili Hasan Küçük ve CTP Milletvekili Fikri Toros katıldı.

Toplantıya davetli olarak Gazimağusa Baş Kılavuz ve Liman Başkanı Vekili Kemal Yapıcı katılarak konuya ilişkin bilgi sundu. Komite, konuya ilişkin çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

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Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Sunat Atun’un başkanlığında saat 10.30’da toplanan komite, "davetlilerin dinlenilmesi” gündemiyle çalışmalarını sürdürdü.

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