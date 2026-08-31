Girne açıklarında dün yaşanan ve sekiz kişinin hayatını kaybettiği gemi kazasıyla ilgili olarak bugün A.Ö., M.Ö., M.S., Z.Ö., M.G, S.E, K.K., V.H. ve R.İ. olmak üzere dokuz zanlı Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Zanlılar aleyhine, “tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlaması getirildi.

Yargıç Hazal Hacımulla, dün mahkemenin meseleyle ilgili 16 kişiye derdest verdiğini, bugün mahkeme huzurunda dokuz kişi bulunduğunun görüldüğünü belirterek, geriye kalan zanlıların mahkeme huzuruna getirilmesini istedi.

Polis tarafından suça bağlayıcı herhangi bir unsur tespit edilmeyen ve aralarında şirket hissedarları ve liman başkanlığından bazı görevlilerin de bulunduğu ifade edilen yedi kişinin daha tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarılması bekleniyor.

Yargıç Hacımulla, söz konusu kişilerin mahkeme huzuruna getirilmesini emrederek, mahkemeyi 11.30’a erteledi.

Polis müfettiş muavini Mehmet Mannaş, dün Girne Limanından Girne-Taşucu seferi yapan Filo Denizcilike ait yolcu gemisinin limandan yaklaşık 4 mile açıkta ilerledikten sonra sol kızak uç kısmının kırıldığını ve geminin su alarak alabora olduğunu aktardı.

Mannaş, yapılan arama kurtarma çalışmalarında gemide bulunan 259 yolcu ve sekiz mürettebat olmak üzere 267 kisiden 239 kişinin canlı kurtarıldığını, sekiz kişinin ise hayatını kaybettiğini ve geriye kalan kişiler için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Mannaş, şirket direktörü A.Ö. gemi kaptanı M.Ö., ikinci kaptan M.S, geminin baş makinisti Z.Ö. ve ikinci makinisti M.G, gemi mürettebatı S.E, K.K, V.H ve R.I olmak üzere dokuz zanlıya “tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlaması getirildiğini söyledi.

Yargıç Hacımulla’nin kazanın sebebine ilişkin bir sorusu üzerine Mannaş, soruşturmanın devam ettiğini ve Türkiye’den gönderilecek uzman kişiler tarafından kazanın sebebinin araştırılacağını söyledi.

Yargıç Hacımulla’nın geminin sefer izinlerinin olup olmadığına ilişkin sorusu üzerine Mannaş, geminin Türk menşeli uluslararası bir şirket olan Türk Loydu tarafından onayı ve Liman Başkanlığı tarafından verilen izinlerinin bulunduğu bilgisini paylaştı.

Mannaş, ayrıca geminin sefere çıkmadan önce Meteoroloji’den hava koşullarının uygun olduğuna dair alınan bilgiler olduğunu ifade etti.

Yargıcın geminin bakım ve onarım geçmişine ilişkin bir sorusuna yanıt veren Mannaş, geminin Haziran 2026’da Türk Loydu tarafından onaylandığını ve bu onayla buradaki seferlerini sürdürdüğünü belirtti.

Yargıç Hacımulla, ülkede medyana gelen ve insanların hayatını kaybettiği deniz faciasi olayının vahametini dikkate aldıktan sonra tahkikatın eksik bırakılmaksızın yürütülmesi için ilgili kişi ve mercilerin mahkeme huzuruna çıkarılması gerektiğini belirtti.

Hacımulla, mahkeme tarafından derdest emri verilen tüm zanlıların mahkeme huzurunda bulunması gerektiğini ve bu kişilerin derhal mahkeme huzuruna getirilmesini emretti.