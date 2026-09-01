KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket eden geminin 30 Ağustos'ta alabora olduğu kazada yaşamını yitiren Balyemez'in cenazesi, kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

- Arkadaşı olay anını anlattı: "Gemideki herkes ayaklandı, 'Bu ne böyle, olmaz' dediler, 'Geri dön' dediler”

Balyemez ile aynı gemide bulunan arkadaşı Mehmet Tuga, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailecek görüştükleri Balyemez'in güler yüzlü bir insan olduğunu söyledi.

Geminin hareket etmesinin ardından sesler duymaya başladıklarını belirten Mehmet Tuga, şunları kaydetti:

"Gemideki herkes ayaklandı, 'Bu ne böyle, olmaz' dediler, 'Geri dön' dediler. Biraz açıldıktan sonra gemi su almaya başladı. Kaptan geri dönmeye çalışırken ön taraf koptu ve su almaya başladı. Nihat ağabey can yeleğini giydi. Bulunduğu yerden çıkmak isterken kafasını bir yerlere vurdu, muhtemelen orada hayatını kaybetti. Çok büyük bir felaket atlattık."