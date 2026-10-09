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KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı. Gemideki 25 yolcu hayatını kaybetmiş, kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirilmişti.

Cenaze törenine Bekret'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Ali İhsan Şahbaz ve arkadaşları katıldı.

Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden "Filo Jet" isimli yolcu gemisinin batmasının ardından ekipler tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında ulaşılan Bekret'in cenazesi yakınlarına teslim edildi.

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