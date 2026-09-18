Kıbrıs Türk Barolar Birliği Merkez Konseyi’nin önceki günkü toplantısında alınan karar ışığında 30 Ağustos tarihinde meydana gelen gemi kazasından etkilenen kişilere ve/veya ailelerine ikame edilecek hukuk davaları için adli yardım sağlayacak avukatların isimlerini açıklandı.

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı imzasıyla yayımlanan açıklamada, adli yardım hizmetinden faydalanmak isteyen kaza mağduru ve/veya aile bireylerinin Barolar Birliği’ne şahsen başvurabileceği gibi, Barolar Birliği’nin web sitesinden ilgili formu doldurarak da başvuru yapabilecekleri kaydedildi.

Başvuruda bulunan kişiler listeden yetkilendirmek istedikleri avukatı seçecek, ilgili avukat ise kendisine ilaveten yargı sürecinde destek sağlayacak iki avukatı daha dosyaya dahil edecek.

Yargı sürecinde her ne ad altında olursa olsun başvuranlardan ücret talep edilmeyecek.