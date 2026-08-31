Sağlık Bakanlığı Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Merkezi, 30 Ağustos’ta meydana gelen gemi kazasından etkilenen vatandaşlara yönelik psikolojik destek verileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

“30 Ağustos 2026 tarihinde meydana gelen gemi kazasından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz.

Kazadan doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyan yetişkin, çocuk ve gençler, mesai saatleri içerisinde Sağlık Bakanlığı Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Merkezi polikliniklerinden randevusuz destek alabilir.

Ne zaman profesyonel destek alınmalı?

Belirtilerin giderek şiddetlenmesi, olayın veya olayla ilgili görüntülerin istem dışı tekrar tekrar akla gelmesi, çaresizlik, öfke, suçluluk, çarpıntı , nefes darlığı hissi, günlük yaşamın belirgin şekilde aksaması, yoğun panik veya çaresizlik yaşanması, uzun süreli uyku sorunları ya da kişinin kendisine veya başkasına zarar verme düşüncelerinin ortaya çıkması durumunda profesyonel ruh sağlığı desteğine başvurulması önemlidir.

Sağlık Bakanlığı Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Merkezi olarak, bu zor günlerde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğimizi bildirmek isteriz. Kamuoyuna duyurulur.”