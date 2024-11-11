Polisin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

10.11.2024 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Gemikonağı’nda Ecevit Caddesi üzerinde, S.D.(E-22), S.G.(E-20), F.E.(E-23) ve H.A.(E-24) yürüdükleri sırada kendilerine yan baktıkları gerekçesiyle bir taraf olup, B.D.D.(E-21), R.F.Ş.(E-22) ve B.P.(E-20)’nin yüzlerine vurmak suretiyle adı edilenleri ciddi şekilde darp ettikleri sırada, R.F.Ş.(E-22)’nin bir dişinin kırılmasına sebep olmuşlar, ayrıca H.A. ise R.F.Ş’ye küfür etmiştir.

Yürütülen soruşturma kapsamında S.D.(E-22), S.G.(E-20), F.E.(E-23) ve H.A.(E-24) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.