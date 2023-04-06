Kıbrıs Türk Stratejik Araştırmalar ve Düşünce Merkezi Başkanı Ali Birsen tarafından yapılan açıklamaya göre 17-29 yaş arası gençlerin katılabileceği projenin amacı; Kıbrıs ve Türkiye arasında geçmişten günümüze gelen bağlar hakkında bilimsel bilgiler sunarak gençlerin bu konuda bire bir alanında uzman kişiler tarafından bilgi edinmesini sağlamak.

Birsen; proje kapsamında katılımcılara öncelikle diplomasi, tarih, kültür ve toplumsal ilişkilere yönelik seminer dizisi ve atölyeler gerçekleştirilecektir. Ardından proje kapanış programında sunmak üzere akademik değere sahip bildiri hazırlamaları istenerek bir kongre organize edilecektir.

Ücretsiz biçimde katılınacak olan projenin sonunda tüm katılımcılara sertifika takdim edilecek ve bunun yanı sıra ilk üçe giren bildiriler de ödüllendirilecektir.

Detaylı bilgi ve başvuru için 0548 838 4183 WhatsApp hattı üzerinden iletişime geçebilirsiniz.