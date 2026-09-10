Daha sonra, 30 Ağustos’ta Girne Limanı açıklarında meydana gelen gemi faciasıyla ilgili Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Demokrat Parti (DP) tarafından sunulan iki ayrı Meclis araştırması açılması önergelerinin ön görüşmesi yapıldı.

-Kamu Gürevlileri Yasa Önerisi kabul edildi

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Sunat Atun, Kamu Görevlileri (Değişiklik No:3) Yasa Önerisi'ne ilişkin raporu okudu, öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul’da daha sonra Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik No:3) Yasa Önerisi görüşüldü. İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Sunat Atun, Tasarıya İlişkin Raporu okundu.

-Besim

Yasa önerisine ilişkin söz alan CTP Milletvekili Filiz Besim, ülkede tam bir kaos yaşandığını ve kamu yönetimi; devlete olan güven ile sağlık hizmetlerine erişim dahil sorunlar olduğunu kaydetti.

Kamu yönetiminin çöktüğünü ve liyakatin bozulduğunu ifade eden Besim, bugün görüşülen yasaların acil olmadığını, komitelerde görüşülmesi gereken daha acil yasalar olduğunu belirtti.

Genel Kurul’un gündeminin özellikle Girne’de yaşanan faciadan sonra aslında çok farklı olması gerektiğini belirten Besim, komitede görüşülen ve Meclise gelen yasaların neredeyse tümünde sorunlar olduğunu, hukuken hatalar içerdiğini, öneriler yazılırken tam olarak çalışılmadığını kaydetti.

Bu yasayla normalde bir veya iki yıllığına istihdam edilen sözleşmeli kadroların artık, 5 yıllığına istihdam edileceğini ancak kamu görevlilerinin bile görevine başladığı zaman iki yıl boyunca performansına bakıldığını söyleyen Besim, sözleşmeli personelin ilk anda 5 yıl boyunca istihdam edilmesinin, kamu görevlilerinin esas mantığına aykırı olduğunu belirtti.

Sözleşmeli personel istihdamının asıl amacının kamuda kalite ve verimliliğini arttırmak olduğunu ancak bu değişiklikle istihdam edilen personeli değerlendirmenin zorlaşacağını kaydeden Besim, bu değişikliğin hızlı bir şekilde ve seçime çok az süre kala yapılmasını eleştirdi.

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın da söz alarak bu yasanın “fırsatçılık koktuğunu” söyleyerek, ülke gündemi ve yaşanılan acılar üzerine bu yasanın uygun olmadığını belirtti.

Yasada iş güvencesinin öngörülmediğini aktaran Barçın, değişiklikle sözleşmelerin süresinin 5 yıla uzatıldığını ancak istendiğinde feshedilebileceğini ifade etti.

Belli bir süre kamuda görev yapan sözleşmeli personelin sözleşme sürelerinin 5 yıl uzatılmasına itirazları olmadığını belirten Barçın, kadrolu memurların asaletinin 2 yıldan önce onaylanmadığını dile getirerek, bu değişikliğin kamuda iş barışını bozacağını söyledi.

Konuşmasının ardından bir değişiklik önerisi yapan Barçın, ilk kez istihdam edilecek personelin sözleşmelerinin iki yılı aşmayacak şekilde yapılmasını ancak en az 5 yıl sözleşmesi yenilenen sözleşmeli personel ile imzalanacak sözleşmelerin süresinin 5 yılda bir olacak şekilde düzenlenmesini önerdi.

Barçın’ın önerisinin kabul edilmemesinin ardından Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik No:3) Yasa Önerisi yasa oyçokluğuyla kabul edildi.

-Önergeler görüşülmeye başlandı

Olağanüstü Genel Kurul’da daha sonra 30 Ağustos’ta Girne Limanı açıklarında meydana gelen yolcu gemisi faciasıyla ilgili Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Demokrat Parti (DP) tarafından sunulan iki ayrı Meclis araştırması açılması önergelerinin ön görüşmesine geçildi.