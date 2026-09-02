Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan açıklamada, geçen hafta cumartesi günü özellikle Güzelyurt ilçesinde fırtına ve dolu yağışı sonucunda meyve ve sebze ekili alanlarda, seralarda ve hayvan barınaklarında ciddi hasar oluşturduğu ifade edildi.

Üreticilerin, bitkisel üretim zararları için Kaza/Bölge Tarım Dairesi’ne, barınak zararları için Kaza/Bölge Hayvancılık Dairesi’ne, hayvan ölümleri için ise Kaza/Bölge Veteriner Dairesi’ne müracaat etmesi gerektiği kaydedildi.

Zararların en kısa sürede saptanabilmesi, tazminatların ödenmesinde herhangi bir mağduriyet ve gecikme yaşanmaması için başvuruların 4 Eylül Cuma güne kadar tamamlanması istendi.