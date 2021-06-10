Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu satıcısı cezaevine gönderildi
Uyuşturucu satıcısı cezaevine gönderildi
2 gün daha tutuklu kalacaklar
2 gün daha tutuklu kalacaklar
Kız kardeşine tecavüz iddiası
Kız kardeşine tecavüz iddiası
10 gün cezaevine gönderildi
10 gün cezaevine gönderildi
Uyuşturucu madde tasarrufu zanlılarına 6 gün ek tutukluluk
Uyuşturucu madde tasarrufu zanlılarına 6...
Flaş Haber
Covid-19 bir can daha aldı!
Kapat

150 km’lik yol sözü

Ankara’da açılan ihale nedeniyle büyük huzursuzluk yaşayan yerli müteahhitler için 150 km’lik yeni yol yapımı ihalesi çıkılacak...

10 Haziran 2021 Perşembe 10:21
187 Okunma
150 km’lik yol sözü

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay Ankara’da temaslarına devam ediyor.

Haber Kıbrıs canlı yayınına telefon aracılığıyla bağlanan Bakan Canaltay, Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ile yaptığı görüşme hakkında bilgi verdi.

Özellikle 322 km’lik köy yollarının Türkiye’de ihaleye çıkılması ve yerli müteahhitlerin bu noktada iş yapamamasının yarattığı huzursuzluğun görüşmede ele alındığını belirten Canaltay şöyle devam etti:

“Bizim 2021-2030 master planımız var. Ancak 2030 yılına kadar bekleyemeyiz.. Bu nedenle 150 km’lik yeni yol yapımı ve bu yolların yerli müteahhitlere verilmesi konusunu konuştuk. Sayın Bakan çok sıcak baktı bu fikre fiyatların eşitliği konusunu gündeme geldi. Çalışma grupları kurarak bu ve buna benzer konuları görüşme kararı aldık”

Kaynak : Ses Kıbrıs

Anahtar Kelimeler:
Bayındırlık Ve Ulaştırma BakanıResmiye CanaltayAnkara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tolga Atakan: Hükümetin seçim tarihi inadı telafisi mümkün olmayan zararlara yol açacak
Tolga Atakan: Hükümetin seçim tarihi inadı telafisi mümkün olmayan zararlara yol açacak
11. Lefke Ceviz Festivali 13 Haziran’da yapılıyor
11. Lefke Ceviz Festivali 13 Haziran’da yapılıyor
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde yaz dönemi 21 Haziran’da yüz yüze başlıyor
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde yaz dönemi 21 Haziran’da yüz yüze başlıyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim