150 km’lik yol sözü

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay Ankara’da temaslarına devam ediyor.

Haber Kıbrıs canlı yayınına telefon aracılığıyla bağlanan Bakan Canaltay, Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ile yaptığı görüşme hakkında bilgi verdi.

Özellikle 322 km’lik köy yollarının Türkiye’de ihaleye çıkılması ve yerli müteahhitlerin bu noktada iş yapamamasının yarattığı huzursuzluğun görüşmede ele alındığını belirten Canaltay şöyle devam etti:

“Bizim 2021-2030 master planımız var. Ancak 2030 yılına kadar bekleyemeyiz.. Bu nedenle 150 km’lik yeni yol yapımı ve bu yolların yerli müteahhitlere verilmesi konusunu konuştuk. Sayın Bakan çok sıcak baktı bu fikre fiyatların eşitliği konusunu gündeme geldi. Çalışma grupları kurarak bu ve buna benzer konuları görüşme kararı aldık”

Kaynak : Ses Kıbrıs