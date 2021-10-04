4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü hakkında her şey

EKOSİSTEMDEKİ TÜM CANLILAR BİRLİKTE VAR OLUR

Ekosistemdeki tüm canlılar doğanın ekolojisini dengelemek için bir arada var olur. Bazı hayvanlar döngüden besinleri çıkarmamıza yardımcı olurken, bazıları da bozunma, karbon ve azot döngüsünü hızlandırır.

Bizler insanlar olarak, onların katkısını ihmal etmemeli ve dünyayı tüm hayvanlar için daha iyi bir yer haline getirmeye çalışmalıyız. Bu kapsamda, yaklaşık yüzyıldır her yıl 4 Ekim’de kutlanan Dünya Hayvanları Koruma Günü, küresel çapta hayvanların refah standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor.

Dünya Hayvanlar Günü, her yıl 4 Ekim’de hayvanlara daha iyi muamele edilmesini savunan ve hayvan refahı hareketinde çalışan insanları bir araya getiriyor.

İŞTE DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜNE DAİR BİLİNMESİ GEREKENLER...

DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

İlk Dünya Hayvanlar Günü, 24 Mart 1925'te Almanya'nın Berlin kentindeki Spor Sarayı'nda gerçekleşti. Mensch und Hund'un (İnsan ve Köpek) yazarı ve hayvan aktivisti Heinrich Zimmermann tarafından düzenlenen etkinliğe 5 binden fazla kişi katıldı. 1929'da, Dünya Hayvanlar Günü ilk kez 4 Ekim'de kutlandı, çünkü Spor Sarayı 24 Mart’ta müsait değildi.

4 Ekim, aynı zamanda Hristyanlıkta ekolojinin ve hayvanların koruyucu azizi Assisili Francis'in bayram günü olarak kutlanıyor. Bu günde Katolik ve Anglikan kiliseleri hayvanları kutsayan törenler düzenliyor. Doğanın “Tanrı'nın aynası” olduğuna inanan Assisili Francis tüm hayvanları “kardeşleri” olarak adlandırdı ve hatta kuşlara vaaz verdi. Ayrıca insanın, hayvanları ve doğayı koruma görevi olduğuna inanıyordu.

Günümüzde Dünya Hayvan Günü artık milliyet, din, inanç veya siyasi ideolojiye bakılmaksızın birçok ülkede çeşitli şekillerde geniş çapta kabul ediliyor ve kutlanıyor.

1931'DE EVRENSEL OLARAK KUTLANMAYA BAŞLADI

Başlangıçta, 4 Ekim Dünya Hayvanları koruma günü yalnızca Almanya, Avusturya, İsviçre ve Çekoslovakya'daki insanlar tarafından kutlandı. Mayıs 1931'de İtalya'nın Floransa kentindeki Uluslararası Hayvanları Koruma Kongresi toplantısında, Zimmerman'ın 4 Ekim Dünya Hayvanları Günü'nü evrensel bir kutlama yapma önerisi oy birliği ile kabul edildi.

70'TEN FAZLA ÜLKEDE KUTLANIYOR

4 Ekim'de tüm dünyada binden fazla etkinlik düzenleniyor. Dünya Hayvanlar Günü, Andorra ve Avustralya'dan ABD ve Zimbabve'ye kadar 70'den fazla ülkede kutlanıyor.

GÜNÜMÜZDE HAYVANLARIN KARŞILAŞTIĞI SORUNLARDAN BAZILARI

Dünya Hayvan Günü'nde hayvan hakları için farklındalık oluşturmak amacıyla, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede barınak günleri, sahiplenidrme ve bağış amacıyla birçok etkinlik düzenleniyor. Dünyanın dört bir yanından aktivistler günü, hayvanların karşılaştığı en acil sorunlardan bazılarına dikkat çekmek için kullanıyor.

Bu sorunlardan bazıları ise şu şekilde;

TÜRKİYE'DE YALNIZCA 120 HAYVAN BARINAĞI VAR

Her yıl ABD’de yaklaşık 6,5 ​​milyon evcil hayvan ABD hayvan barınaklara terk ediliyor. Bu hayvanların 1,5 milyonuna ötenazi uygulanıyor (670.000 köpek ve 860.000 kedi).

Türkiye’de ise hayvan aktivistlerinin baskısına rağmen başıboş hayvanlar için yapılan sadece 120 barınak yer alıyor. Türkiye'de 50 kadar profesyonel ve büyük çaplı barınma merkezi, 70 tane de küçük çiftlik bulunuyor. Bu barınaklarda 6-7 bin hayvanın kaldığı tahmin ediliyor ancak yalnızca istanbul’da yaklaşık 200 bin başıboş hayvanın olduğu düşünülüyor.

KÖPEK BALIKLARI İNSANLARDAN DAHA ÇOK KORKUYOR

Köpek balıkları bizim onlardan korktuğumuzdan çok daha fazla insanlardan korkuyor. Marine Policy dergisi, her yıl yaklaşık 100 milyon köpek balığının insanlar tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Florida Doğa Tarihi Müzesi'nin Uluslararası Köpekbalığı Saldırı Dosyası’na göre, köpekbalıkları her yıl yaklaşık altı insanı öldürüyor.

JAPANYA HER YIL YÜZLERCE MİNKE BALİNASINI ÖLDÜRÜYOR

Japonya her yıl hamile dişiler de dahil olmak üzere 330'dan fazla minke balinasını öldürüyor. Norveç ve İzlanda da balinaların öldürülmesine izin veriyor. Minkeler okyanusun en güzel canlıları arasında yer alıyor ve Uluslararası. Deniz Memelilerini Koruma Yasası ile korunuyorlar.

Hayvanlar üzerinde yapılan testler uzun zamandır hem tıp hem de kozmetik alanlarının bir parçası oldu. Ne yazık ki bazı laboratuvarlar hayvanları korkunç koşullarda tutuluyor ve bilimsel bilgi ve yenilik adına onları kötü deneyimlere maruz bırakıyor.

ORANGUTAN HABİTATININ YÜZDE 90'INDAN FAZLASI YOK OLDU

Küresel ısınma hem insanları hem de hayvanları etkiliyor ve ormansızlaşma bu durumu çok daha kötü hale getiriyor. En zararlı ormansızlaşma uygulamalarından biri, dünyadaki birçok üründe kullanılan palmiye yağının hasat edilmesinden kaynaklanıyor. Bu nedenle son yirmi yılda orangutan habitatının yüzde 90'ından fazlası yok oldu.

Küresel iklim değişikliği nedeniyle tehlikede olan diğer hayvanlar arasında ise kutup ayıları, gergedanlar, filler ve kaplanlar da dahil olmak üzere nesli tükenmekte olan ve tehdit altındaki birçok tür yer alıyor.

ŞİMDİ HAREKETE GEÇME ZAMANI

Bu Dünya Hayvanlar Günü'nde siz de harekete geçin. Bu kapsamda çevrenizdeki kurum ve STK'lar ile iltişime geçebilirsiniz. Kapınızın önüne su ve yemek kapları koyarak, havalar soğurken sevimli dostlarımızın hayatta kalmasına yardımcı olabilirsiniz.