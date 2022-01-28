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Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de, Antalya açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avrupa Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre söz konusu depremin büyüklüğü 4,9 olarak bildirildi ve Baf'ta da hissedildi.

28 Ocak 2022 Cuma 09:29
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Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
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T.C. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, KKTC saati ile 05.57'de Akdeniz'de, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 3,32 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Gazipaşa ilçesine 82.60 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

BAF'TA DA HİSSEDİLDİ

Öte yandan Avrupa Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamalara göre depremin Richter ölçeğine göre 4,9 büyüklüğünde ve Baf'ın sahil kesimi olan Pegeia yakınlarında meydana geldiği ve bölgede kısa süreli bir şekilde hissedildiği bildirildi. 

Anahtar Kelimeler:
AkdeniZAntalyaDeprem
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