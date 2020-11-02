ANDROMEDA KOMPLEKSİ – PRENSİNİ BEKLEYEN KADINLAR

Psikolojideki terimlerin mitoslarla, mitolojiyle ilişkili olduğunu çoğu zaman görürüz. Bilimsel terminolojide mitsel öğeler kullanılarak soyut olarak ifade edilmeye çalışılan kavramların somutlaştırılması ve kullanılması; anlatım kolaylığını sağlar aslında. Andromeda Kompleksi de bunlardan biri…

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Habeşistan kralı Kepheus ile, güzelliği nedeniyle diğer Nereus kızlarının hepsinden alımlı ve güzel olmakla övünen Kassiepeia’nın kızı imiş Andromeda. Kassiepeia’nın bu kendini beğenmişliğinden bıkmış olan diğer deniz kızları, kendisini deniz tanrısı Poseidon’a şikayet ederek, Kassiepeia’nın cezalandırılmasını istemişler. Fakat, neticede, bütün bu patırtı zavallı Andromeda’nın başına patlamış. Poseidon korkunç bir ejderi Kepheus’un ülkesinin başına bela diye salmış...

Kahinler, şayet kızını kurban ederse memleketin kurtulacağını söylemiş ve bundan başka bir çare olmadığında ısrar etmişler. Halk zorlamış ve çaresiz kalan Kepheus, Andromeda’yı bir kayanın üzerine bağlayarak ejder Gorgo’nun parçalamasına terk etmiş.

Gorgo, Andromeda’yı tam parçalayacakken, gökten kanatlı atı Pegasus’un üstünde yiğit Perseus gelip Gorgo’yu öldürmüş. Kafasını kesmiş, sonra Andromeda’yı bağlarından kurtarıp almış ve evlenmiş. Ancak, Andromeda’nın başka bir bağı da varmış, amcası Phineus’a sözlüymüş... Phineus, Andromeda ile Perseus’un düğün gecelerinde öldürülmeleri için adamlarını göndermişse de Perseus, Gorgo’nun kesik başını gösterince adamlar taş kesilmişler.

Böylece, Andromeda bütün bağlarından kurtarılıp Perseus ile rahat, huzurlu ve mutlu bir hayat geçirmiş.

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Bu noktada Andromeda, istenmeyen hayattan Perseus sayesinde kurtulmuş ve sonsuza dek mutlu yaşamıştır. Perseus onu korku, umutsuzluk, hayal kırıklığı içerisindeyken ve en önemlisi ölmek üzereyken kurtarır ve evlenirler. Buna başka bir örnek olarak Sindrella masalını da verebiliriz. Hangimiz bilmez ki Sindrella’yı? Ezilen üvey kız ve kardeş konumundan, onu ayakkabısının tekiyle bulan prens sayesinden kurtulan ve sonsuza dek mutlu yaşayan güzeller güzeli Sindrella… Ah bu masallar, mitler; nasıl da bağlantılı aslında günümüzün sorunsallarıyla…

Bir kadının içerisinde bulunduğu, yaşamak zorunda kaldığı zor koşulları, üzerine yüklenen fazla sorumlulukları bir “zincir” olarak adlandırırsak eğer, Andromeda Kompleksini; bu kadının karşısına çıkan ilk erkekle birlikte sonsuza dek mutlu yaşama yani zincirlerini kırma hayali olarak tanımlayabiliriz. İlk erkek, ilk ilişki, ya da her ilişki evlilik demektir bu koşullardaki kadınlar için. Yıldırım aşkının değişik bir versiyonu gibi de gelmiyor değil kulağa aslında… Kadın bu noktada had safhada bir tükenmişlik ve güçsüzlük hisseder ki, tutunabilmek için bir başka güce ihtiyacı vardır. İstenmeyen tüm deneyim ve sorumluluklardan onu kurtaracak bir kahramandır sadece. Kurtarmakla kalmayıp adeta sonsuz sevgiyle besleyecek, deyim yerindeyse pamuklara saracaktır.

Fazla uzaklara değil, şöyle bir etrafınıza ya da kendinize bakın; Andromeda’nın izlerini görebilirsiniz. Toplum ve kültür tarafından kadına empoze edilen rollerden yola çıkıldığında, aslında ondan beklenen de budur. Kadın, evlenene kadar kısıtlanan bir hayat yaşar, bu kısıtlamadan evlilik ile kurtulur, ondan beklenen bununla mutlu olması ve çoğalmasıdır aslında. Daha da basite indirgersek, kendi evinde yaşayabilmesi için de evlenmesi gereklidir…

Günlük hayatta da buna sıklıkla rastlayabiliriz. Hayatına giren ilk erkekle evlenmeyi düşünen kadınlar, ya da her ilişkisinin sonuna evlilik gözüyle bakan kadınlar bilinç dışı olarak bu süreci yaşarlar. Daha yoğun olarak fazlasıyla cinsel, psikolojik, sosyal baskı gören kadınlar bu kompleksle adlandırılabilir. Andromeda Kompleksi’nin bir diğer tanımı ise bağımsızlık korkusu olabilir ki bu şartlara bakıldığında tamamen bağımlı yetiştirilen bir kadında bu süreci gözlemlemek çok olasıdır.

Kıssadan hisse şudur ki; her bireyin, ne kadar bastırılırsa bastırılsın kendi gücü ve öz iradesi vardır aslında. Tam da bu noktada beyaz atlı prensi, Pegasus’un üzerinde Perseus’u, efsanevi erkekleri, kurtarıcıları, koruyucuları itin bir kenara, tek taşınızı kendiniz alın mesela…

Psk. Esra Dağlar Bozdoğan

esradaglar@gmail.com