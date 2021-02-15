Anlatılmamak isteneni  daha iyi anlamamak!

Çok garip ve anlamsız bir başlık değil mi?

Bence de!

Yazan ben ama anlamış değilim yani!

Yazıyı sonuna kadar lütfen okuyun, anlama ihtimaliniz mutlaka olacaktır.

-*-*-

Toplantılar, konferanslar, sergiler, fuarlar...

Var mı?

Eh, pandemi meselesi öncesi akmazsa damlardı, Türkiye’den gelen bazı gruplar falan oluyordu.

Yeterli miydi?

Hayır!

Peki bundan sonra?

Bilmiyoruz!

-*-*-

Güneş, kum, deniz, tarih, doğa...

Var mı?

Bol!

Peki, yeterince turist geliyor muydu?

Akmazsa damlardı ama yeterli değildi tabii ki!

Peki bundan sonra?

Bilmiyoruz!

Belli değil!

-*-*-

Petrol, doğal gaz, madencilik var mı?

Madencilik sayılıyor, dağlardan taş çıkarıyoruz!

Peki ne işe yarıyor?

Yani akmazsa damlar ama inşaat sektörünün geleceği de belirgin değil!

Peki bundan sonra?

Bir plan – falan var mı?

Yok!

Bilmiyoruz!

-*-*-

Brexit oldu.

İngiltere AB’den ayrıldı.

Türkiye ile ticaretini geliştirecek.

Bizim bir girişimimiz var mı?

Bu konuda bir plan var mı?

Konuşan var mı?

Soran var mı?

Ortalığı karıştıran var mı?

Yok!

Neden yok?

Bilmiyoruz!

-*-*-

Narenciye, 80 konteyner Rusya’ya gitmiş ama üretici aldığı hatta alamadığı paradan pek memnun değil!

Daha iyi pazar arayan var mı?

-*-*-

Veya hellimle ilgili Türkiye ile konuşan oldu mu?

Narenciye, patates, enginar, hatta çilek, hatta nohut falan; Türkiye’deki sadece iki büyük market zinciriyle temas kurulsa, onlarla anlaşmalar yapılsa, “balık almamıza gerek olur mu?”...

Yoksa ne gereği mi var?

Balık tutmayı bilmesek de mi olur?

Öyle mi düşünüyorsunuz?

Veya şöyle sorayım; “nasıl olsa Türkiye bizim için düşünüyor, biz maçı idare edelim” mi diyorsunuz?

Var mı bu konuda bir plan?

Program?

-*-*-

Casino?

İsrail’den, Arap zenginlerinden, Japonya’dan veya Türkiye’den bir an önce çok bol “kumarsever” getirmek için oturup konuştunuz mu?

Nasıl getireceksiniz?

Getirebilecek misiniz?

Şu anda “mümkün değil” de, ileride, aşılanmaydı, şuydu, buydu “Larnaka Havaalanı veya Baf Havaalanı’nı” kullanabilecek misiniz?

-*-*-

Var mı bir plan?

Konuştunuz mu?

“Ercan’ı bir şekilde uluslararası uçuşlara açmak için ne yapılabilir?” sorusuna yanıt arayanınız var mı?

-*-*-

Dünya’da “rakibimiz” sayılan turizm destinasyonları, reklam çıkmaya başladı.

Biz ne yapacağız?

Tamam, Fuat Oktay, “tanıtım için de para vereceğiz size” dedi de siz bu konuda bir şeyler düşündünüz mü?



-*-*-

Evet doğrudur, KKTC elbette Abu Dhabi değil ama geçenlerde gözüme bir broşür ilişti; insanlar, “Covid – 19 sonrası” veya “Covid -19’la birlikte” nasıl turist ağırlayacaklarını, nasıl golf turları, çöl gezileri, aqua park eğlenceleri organize edeceklerini tasarlamışlar.

Sizde bir hareket var mı?

-*-*-

Bilmem farkında mısınız ama “tamamen durduk”!

Oysa, fikir üretmek, bir şeyler yaratmak ve gelir elde etmek zorundayız değil mi?

-*-*-

Kosova modeli?

Tayvan Modeli?

Singapur diyenler var mı?

İnceledik mi buraları?

-*-*-

Kosova ile Tayvan ile Singapur ile Abu Dhabi veya başka bir yerle; hepsini bıraktım, “Antalya ve Güney Kıbrıs ne yapıyor?” sorusu ile ilgilendik mi?

Hayır ilgilenmedik!

-*-*-

Peki ne yapıyoruz?

Canım Covid - 19 tedbirleri alıyoruz!

Bravoooo!

-*-*-

Başka ne yapıyorsunuz?

Devletin memurunu veya tüm çalışan ya da emeklisini her ay başı ödeyebilmek için ondan bundan bir şeyler toparlıyoruz!

Bravooooo!

-*-*-

Peki daha daha neler var?

Türkiye ile protokoller imzalıyoruz!

Anavatan yanımızdadır...

Bize aşı da veriyor...

Para da!

Binlerce kez bravoooo...

-*-*-

Peki yok mu başka projeniz, planınız, programınız?

-*-*-

Yukarıda saydıklarımla ilgilenmek gibi bir gündeminiz bulunuyor mu?

Veya daha basite indirelim; o yukarıda saydığım sektörlerdeki insanların bu akşam evlerinde ne yemek pişeceği konusunda en küçük bir üzüntünüz bulunuyor mu?

-*-*-

İş yerleri kapalı olan insanlar; kestikleri çeklerinin karşılığını ödeyemeyecek!

Var mı bir öneriniz?

-*-*-

Nasıl nasıl?

Nasıl dediniz?

İşitemedim!

Duyamadım pardon!

Nasıl nasıl?

Haaaa tamam, “egemen eşit iki devlet” deyyyooorsunuz!

Anladım!

-*-*-

Fatih Karagümrük’te bir futbolcu var; Jimmy Durmaz...

Süryani Türk asıllı İsveç vatandaşı...

Babasının adı Simon, annesinin Dolla...

31 yaşında...

Türkçe konuşmasını dinledim...

Bayıldım...

Futbolu bıraktığında, teklif etsek, KKTC’ye yerleşse, hükümetimize sözcü olarak atasak, açıklamaları da o yapsa...

-*-*-

Yazdıklarımla Jimmy Durmaz’ın hükümetimize sözcü yapılması arasında ne alaka mı var?

Bence var!

Ülkede bunca sıkıntı dururken ve bunların bir tekini dahi çözmek için planlar yapmak, projeler hazırlamak en azından azıcık düşünmek bir yana; Dünya’dan tamamen uzaklaşmamıza sebep olacak siyasetlere girişmek; sizce, Jimmy kardeşimi KKTC Hükümeti’ne sözcü yapmaktan çok daha mı mantıklıdır?



-*-*-

Hem belki anlatılmamak isteneni daha iyi anlamayız!