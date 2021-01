Aşıya inanmak

Pazar sabahı, önüme çıkan her şeyi okuyorum...

Eskiden aynı Pazarların sabahında ava gidiyordum...

Avı kapattık artık...

Ayak tutmuyor, bel tutmuyor...

Yedi bizi bu meslek!

Şaka şaka!

Av kalmadı galiba!

Sahi cikla da gelmemiş!

“Küresel ısınma” dedi bir avcı kardeş!

Küresel ısınma nedeniyle, doğru dürüst yağmur yağmamış, doğru dürüst soğuk da olmamış ve bu yüzden de göçmen kuşlar “şaşkınmış!”...

Şaşırınca da gelmekte gecikiyorlarmış!

-*-*-

Bilimsel bir değeri var mı bu açıklamanın?

Yani avcı arkadaşlar ya da gazeteci arkadaşlar, bilimle alakalı bir yorum yapacakları zaman, eğer “kaynak” gösterirlerse, elbette “bilimsel”liğine inanırız da; her avcının her gazetecinin her söylediğine “bilimsel” anlamda inanmak pek doğru değil gibime geliyor!

-*-*-

Haaa hava durumuyla alakalı tecrübeli insanlarımızı dinlemekte elbette fayda var ama “küresel ısınma yorumu” bilim insanlarına kalmalı!

-*-*-

Bilim dedik ya; dün sabah gazetelere bakarken “bilim” ve “gurur” birbirine karıştı...

Türkiye’nin milliyet gazetesinin manşetinde, “Yedi Türk aşısı yolda” başlıklı bir haber vardı...

Mayda ve İhsan Gürsel’den bahsediyor...

İkisi de profesör...

Bu iki bilim insanının geliştirdiği Covid – 19 aşısında sona gelinmiş...

-*-*-

İhsan Gürsel, çocukluğumuzun abilerinden...

Polis Çavuşu merhum Cemal Gürsel’in iki oğlundan biri...

Hem Lefke, hem de Güzelyurt’tan, hem de Ankara’daki öğrencilik yıllarımızdan ağabeyimiz...

Geçenlerde kaybettiğimiz Zeki Gürsel’in ve Arasta’nın güzel kahve kokularından bildiğimiz İmren ablamızın küçük kardeşleri...

-*-*-

İnsan taraflısıyla, insan ağabeyiyle gurur duymaz mı?

Duyar tabii ki!

-*-*-

Hürriyet’te Ahmet Hakan dün Özlem Türeci ve Uğur Şahin’le nasıl gurur duyduğunu yazdı...

Biz de Mayda yengemizle ve İhsan abimizle öyle gurur duyuyoruz...

-*-*-

Hem haber çok güzel hem de tabii ki haberde adı geçen hoca arkadaşınız olunca, daha da güzel...

Gerçekten büyük gurur...

-*-*-

Aşılanmak mı dediniz?

Lütfen beni şimdiden kaydedin, mutlaka aşılanacağım da; eğer mümkünse, ayıptır söylemesi, Mayda ve İhsan hocalarımın aşısına hepsinden daha çok güveniyorum...

Yani “ayrımcılıksa ayrımcılık” yani ama insanın ağabeyi, arkadaşı bu işlerde buralara gelmişse, bundan gurur duymamak, bununla övünmemek ve daha da güvenmemek elde değil...

-*-*-

Profesör Dr. Mayda Gürsel ve Profesör Dr. İhsan Gürsel’in çalışmalarının yanısıra, Türkiye’de bu yılın ortalarına kadar hazır hale gelmesi beklenen altı aşı çalışması daha var... Ki bu da türkiye’nin bence çok önemli bir başarısı ve gururudur.

-*-*-

Efendim, “Türkiye’nin aşısına güvenmem; ben Alman aşısı isterim” mi diyeceksiniz?

Hani, Çin aşısı konusunda her kafadan bir yorum çıkıyor ya!

Tıpkısının aynısı!

Aşının milleti yok ki!

-*-*-

Elbette teknolojik anlamda “Alman, Japon” denirse daha güven hissedildiğini biliyoruz ama geçen gün öğrendim, “zatürre” aşılarımız nerede yapıldı biliyor muydunuz?

Pakistan’da!

Vaaaay Pakistan mı?

Haydi aşağılayın!

-*-*-

Sorry ama her ilaç Almanya’dan veya ne bileyim İngiltere’den gelmiyor ki!

Yani bir aşı Almanya’da, ötekisi ise Çin’de veya Türkiye’de ya da Pakistan’da üretildi diye, “daha kaliteli”, “daha kalitesiz” mi oluyor?

Fazla yorum yapmak istemem ama; sanmıyorum...

-*-*-

Aşılanma konusunda KKTC de tıpkı tüm diğer ülkeler gibi ikiye bölünmüş durumda...

Bir grup, “hemen aşılanabilirim” derken, öteki grup, “vücuduma ne gireceğini bilmiyorum, güvenmiyorum” diyor...

-*-*-

Dr. Ali Pilli’nin açıklamaları bu konuda inandırıcı, yeterli ve güven verici değil...

Jo Biden da aşı olduydu, Kraliçe II. Elizabeth de aşılandıydı, Anastasiadis’e canlı yayında aşı yapıldıydı...

İkna açısından bunlar da yeterli olmuyor.

-*-*-

Bilim insanlarının açıklamaları yeterli mi?

Çok güvendiğimiz, çok iyi bildiğimiz biriyse, evet güvenilirdir...

Yani mesela İhsan Gürsel bu işin içindeyse ve “tamamdır” diyorsa, “kadehinde zehir olsa, ben içerim bana getir” şarkısıyla aşılanırım yani...

Siyasetçiler, krallar, kraliçeler, başkanlar aşılandıydı meselesi bence “çalışmıyor”...

İkna edici olmuyor.

-*-*-

Anladığım şu ki, tüm Dünya’da insan yaşamını adeta kabusa çeviren, ekonomileri mahveden, insanların zamansız ölümüne sebep olan bu illetten kurtulmanın en etkili yolu aşılanmak!

Ve bu konuda, toplumun ikna edilmesi için de çaba harcamak...

Hiç bir konuda güvenilmeyen hükümetler, bu güveni sağlayamaz.

Dolayısıyla, bazı siyasetçilerin sabah akşam televizyon ekranlarına çıkıp bu konuda görüş belirtmemeleri bence doğru olandır.

Hatta lütfen siyasetçiler sussun!

Bilim konuşsun...

-*-*-

Bu sıkıntılı ve endişeli dönemeçte; tekrar etmek gibi olacak ama İhsan Gürsel gibi, Mayda Gürsel gibi, Özlem Türeci veya Uğur Şahin gibi isimlerin, “bizden” olduklarını bilmek, ayrımcılıksa ayrımcılık olsun ama “bana daha fazla güven veriyor”...

Aşılanacağım...

Güveniyorum...

İhsan hoca da bu işin içindeyse, artık daha çok...