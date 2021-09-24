Künye
Kıbrıs 24
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
ADAPASS SKANDALI! İşte mahkemeden detaylar...
ADAPASS SKANDALI! İşte mahkemeden detaylar...
Sopayla kaburgalarını kırdı
Sopayla kaburgalarını kırdı
Sahte dolarları tedavüle sürdü
Sahte dolarları tedavüle sürdü
4 erkek 2 kadın şahısla birlikte ev bastı
4 erkek 2 kadın şahısla...
Sanayide hırsızlık iddiası
Sanayide hırsızlık iddiası
banner107

“Asya bebeğin tedavisine başlandı”

Sağlık Bakanlığı'ndan güzel haber...

24 Eylül 2021 Cuma 12:23
47 Okunma
“Asya bebeğin tedavisine başlandı”

SMA Hastası Asya Polatlı isimli bebeğin Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan “ Sağlık Alanında İş Birliği Anlaşması” çerçevesinde, Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edilmesi ve TC vatandaşlığı işlemlerinin tamamlanması sonrasında 22 Eylül 2021 tarihinde ilaç tedavisine başlanmıştır. 

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz ay Ankara’ya sevk edilen Asya Polatlı isimli bebeğin tedavi masraflarının karşılanmasına yönelik Bakanlar Kurulu kararı üretilmişti.

Son Güncelleme: 24.09.2021 12:42
Anahtar Kelimeler:
Asya Bebek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kedilerde ağız kokusu neden olur?
Kedilerde ağız kokusu neden olur?
Dışardan patates gibi görünüyor! Ancak içi bambaşka bir dünya
Dışardan patates gibi görünüyor! Ancak içi bambaşka bir dünya
Balık 70, kafasındaki taş 600 lira
Balık 70, kafasındaki taş 600 lira
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim