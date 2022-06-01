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Benter Çocuklar ile Selfie Çekti

Lefkoşa’da Şehit Ertuğrul İlkokulu 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’ne özel şenlik düzenledi. Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlenerek keyifli anlar yaşadı.  

01 Haziran 2022 Çarşamba 16:37
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Benter Çocuklar ile Selfie Çekti

Çocukların keyifli vakit geçirebilmeleri için şişme balon parkı kurulan okulda aynı zamanda yarışmalarda düzenlendi. Çocuklar için düzenlenen etkinliğe Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter de katıldı. Etkinliğe katılan çocuklara çeşitli hediyeler veren Benter,  çocuklar ile sohbet edip, birlikte fotoğraf çektirdi. Benter, çocukların ülkenin geleceği için çok değerli olduğuna dikkat çekerek, yüzlerindeki gülümsemeyi görebilmek adına her türlü desteğe açık olduklarını belirtti.
Şehit Ertuğrul İlkokulu Müdürü Selda Ünsaldı Ersoy yaptığı konuşmada Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederken,  çocukların motivasyonu ve mutluluğu için böyle etkinliklerin devam etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Son Güncelleme: 01.06.2022 16:44
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