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Benzinciler eyleme hazırlanıyor

Hükümetin akaryakıttan daha fazla gelir elde etmeye yönelik atmaya çalıştığı adımlar istasyon sahiplerinde büyük bir huzursuzluk yarattı.. Eylem kapıda

25 Haziran 2021 Cuma 09:57
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Benzinciler eyleme hazırlanıyor

Büyük bir kaynak sıkıntısı yaşayan hükümet, yeni kaynak yaratabilme adına akaryakıt istasyonlarının sahiplerinin haberi olmadan yeni bir tasarı hazırladı.

Akaryakıt satıcılarının kazançlarının yüzde 14.5’ten yüzde 13.5’e çekmeye çalışan yetkililer, son zam öncesinde bunu yürürlüğe koymak istedi anacak tarih hatası nedeniyle söz konusu değişiklik yürürlüğe girmedi.

Konunun akaryakıt satıcılarının bilgisine gelmesinden sonra büyük bir huzursuzluk yaşandı. Kimi istasyon sahipleri grev dahil her türlü eylemin yapılması gerektiğine dikkat çekerken, hükümetin bu uygulamadan şimdilik geri adım attığı ifade edildi.

Öte yandan yine de akaryakıt üzerinden bir kaynak arayışına giden hükümet bu kez de 2010-2014 yılları arasında uygulanan maktu ücret yöntemini gündeme getirmeye hazırlanıyor. Bu yöntem ile istasyon sahipleri satıştan yüzdelik değil net bir rakam kazanacak. Ancak bu durumda da yapılan her zam sonrasında kazancı eriyecek olan istasyon sahipleri bu çalışmaya da şiddetle karşı çıkıyor.

SES KIBRIS’a konuşan bir benzinci, "2010-2014 yılları arasını bir inceleyin. Maktu ücret uygulaması nedeniyle batan ve el değiştiren benzin istasyonları oldu” diyerek atılmak istenen adıma karşı çıkmak zorunda olduklarına dikkat çekti.

Pandemi nedeniyle bir buçuk yıldır para kazanmadıklarını anlatan benzinciler, hükümetin bu yaklaşımına büyük tepki gösteriyor.

Kimi istasyon sahiplerinin halkı mağdur etmeyecek eylem modelleri önerdiği ve birlik üyelerinin bu yöntemleri tartıştığı bildirildi

Benzinciler Birliği yönetiminin konunun takipçisi olduğu ve bu huzursuzluğun bir an önce sona erdirilmesi için gerekli girişimleri yapacakları öğrenildi.

Ses Kıbrıs

Son Güncelleme: 25.06.2021 10:00
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