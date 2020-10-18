Bilimsel araştırma: 4 sendrom birleşince Covid-19 aylarca atlatılamıyor

Corona virüs ile ilgili yapılan yeni bir araştırma uzun süren corona virüsün, vücudu aynı anda etkileyen 4 farklı sendromun birleşimi olabileceğini öne sürdü.
İlk olarak 2019'un son günlerinde ortaya çıkan corona virüs (Covid-19) salgını dünyanın ortak gündemi olaya devam ediyor.
Dünya genelinde milyonlarca insana bulaşan virüs pek çok bilimsel araştırmanın da konusu olmuş durumda.
Independent'ta yer alan habere göre, virüs ile ilgili yapılan yeni bir araştırma uzun süren Covid-19’un, vücudu aynı anda etkileyen 4 farklı sendromun birleşimi olabileceğini öne sürdü.
Söz konusu belirtiler arasında nefes darlığı, kronik yorgunluk, “beyin sisi”, kalıcı organ hasarı, kaygı ve stres gibi semptomlar bulunuyor.
Araştırmayı yapan ekip adına açıklamalarda bulunan Dr.Elaine Maxwell, "Semptomların listesi çok uzun. Vücudun ve beynin her bölümünü içerebilir" dedi.
Maxwell ayrıca, uzun süreli corona virüs semptomları deneyimleyen kişi sayısının pandemi sürdükçe artacağı uyarısında bulundu.