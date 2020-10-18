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Bilimsel araştırma: 4 sendrom birleşince Covid-19 aylarca atlatılamıyor

Corona virüs ile ilgili yapılan yeni bir araştırma uzun süren corona virüsün, vücudu aynı anda etkileyen 4 farklı sendromun birleşimi olabileceğini öne sürdü.

18 Ekim 2020 Pazar 09:20
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Bilimsel araştırma: 4 sendrom birleşince Covid-19 aylarca atlatılamıyor

Corona virüs ile ilgili yapılan yeni bir araştırma uzun süren corona virüsün, vücudu aynı anda etkileyen 4 farklı sendromun birleşimi olabileceğini öne sürdü.

İlk olarak 2019'un son günlerinde ortaya çıkan corona virüs (Covid-19) salgını dünyanın ortak gündemi olaya devam ediyor.

Bilimsel araştırma: 4 sendrom birleşince Covid-19 aylarca atlatılamıyor - 2

Dünya genelinde milyonlarca insana bulaşan virüs pek çok bilimsel araştırmanın da konusu olmuş durumda. 

Bilimsel araştırma: 4 sendrom birleşince Covid-19 aylarca atlatılamıyor - 3

Independent'ta yer alan habere göre, virüs ile ilgili yapılan yeni bir araştırma uzun süren Covid-19’un, vücudu aynı anda etkileyen 4 farklı sendromun birleşimi olabileceğini öne sürdü. 

Bilimsel araştırma: 4 sendrom birleşince Covid-19 aylarca atlatılamıyor - 4

Söz konusu belirtiler arasında nefes darlığı, kronik yorgunluk, “beyin sisi”, kalıcı organ hasarı, kaygı ve stres gibi semptomlar bulunuyor. 

  

Bilimsel araştırma: 4 sendrom birleşince Covid-19 aylarca atlatılamıyor - 5

Araştırmayı yapan ekip adına açıklamalarda bulunan Dr.Elaine Maxwell, "Semptomların listesi çok uzun. Vücudun ve beynin her bölümünü içerebilir" dedi. 

Bilimsel araştırma: 4 sendrom birleşince Covid-19 aylarca atlatılamıyor - 6

Maxwell ayrıca, uzun süreli corona virüs semptomları deneyimleyen kişi sayısının  pandemi sürdükçe artacağı uyarısında bulundu. 

Bilimsel araştırma: 4 sendrom birleşince Covid-19 aylarca atlatılamıyor - 7
Geçtiğimiz dönemde yapılan başka bir araştırma uzun erimli Covid hastalarının teşhisten aylar sonra virüs kapmadan önceki sağlıklı hallerine dönmekte zorlandığını ortaya koymuştu.
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