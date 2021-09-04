Künye
Kıbrıs 24
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü Kazaya Sebebiyet Veren Şahsın Tutukluluğu 3 Gün Uzatıldı
Ölümlü Kazaya Sebebiyet Veren Şahsın...
PCR SKANDALI! Bülent Ersoy’un olaylı konseri
PCR SKANDALI! Bülent Ersoy’un olaylı...
Zanlının kaçak olduğu tespit edildi
Zanlının kaçak olduğu tespit edildi
Gökhan Takımcılar mahkeme huzuruna çıkarıldı
Gökhan Takımcılar mahkeme huzuruna çıkarıldı
Hapçılar hapı yuttu
Hapçılar hapı yuttu

BM: Corona salgını 2020’de hava kalitesini iyileştirdi

Birleşmiş Milletler (BM) geçen yıl hava kalitesinde kısmi bir iyileşme olduğunu açıkladı. Ancak örgüt, bu iyileşmenin geçici olduğuna dikkat çekti.

04 Eylül 2021 Cumartesi 08:27
15 Okunma
BM: Corona salgını 2020’de hava kalitesini iyileştirdi

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Cuma günü ilk kez yayımladığı Hava Kalitesi ve İklim Bülteni'nde corona virüs salgını nedeniyle 2020 yılında alınan kısıtlama önlemleri sonucu hava kirliliğine yol açan emisyonlarda azalma olduğunu açıkladı.

Örgüt, hava kirliliğinde azalmanın "düzensiz" olduğunu belirterek, dünyanın birçok bölgesinde hava kalitesinin olması gereken düzeylerin altında bulunduğunu kaydetti. Raporda, hava kirliliğine yol açan bazı kirleticilerin daha sık ve yüksek düzeyde görüldüğüne de dikkat çekildi.

WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, "Covid-19 planlanmayan bir hava kalitesi deneyiydi ve bazı geçici bölgesel iyileşmeler sağladı" diyerek, "Ancak bir salgın, nüfus ve iklim değişikliğine neden olan etkenlerin üstesinden gelmek ve insan ve gezegenin sağlığını korumak için gereken sürdürülebilir ve sistematik eylemlerin ikamesi değildir" uyarısında bulundu.

WMO raporunda hava kalitesini bozan ana kirleticiler olan sülfür dioksit, nitrojen oksit, karbon monoksit ve ozon değerlerindeki değişimler ölçüldü. Cenevre merkezli örgüt kirletici emisyonlarda "benzeri görülmemiş bir azalmaya" dikkat çekti.

"GELİŞMELER KISA VADELİ"

Örgütün atmosferik çevre araştırması bölümünden Oksana Tarasova bu tür gelişmelerin kısa vadeli olduğunu belirterek, örnek olarak kısıtlamalar sonrası trafiğe araç çıkmadığında bunun etkisinin derhal hissedildiğini ancak araçlar tekrar trafiğe çıkınca durumun tersine döndüğünü kaydetti.

Tarasova küresel ısınmaya neden olan sera gazlarında atmosferik değişikliklerin meydana gelmesinin yıllar aldığını belirtti.

WMO ulaştırma ve fosil yakıt kullanımı sonucu oluşan nitrojen oksit değerlerinde yüzde 70'e varan azalma tespit etti. Raporda 2015-2019 yılları dönem ortalamasına kıyasla ise havadaki küçük partikül maddelerde yüzde 40 düşüş kaydedildi.

Nitrojen oksit havadaki ozonu da yok ediyor. Nitrojen oksit ve ozon seviyeleri sabit kalırken, bazı bölgelerde hafif yükseliş oldu. En fazla Güney Amerika'da olmak üzere karbon monoksit seviyesinde ise bütün bölgelerde düşüş kaydedildi.

Tarasova ayrıca hava kalitesinin "çok karmaşık" olduğunu ve geçen yıl Avustralya yangınları gibi olaylardan etkilendiğini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş MilletlerHava Kalitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman: Asgari ücreti “sallamayın” artık
Erhürman: Asgari ücreti “sallamayın” artık
Uzmanlar uyardı: Akdeniz gittikçe kahverengileşiyor
Uzmanlar uyardı: Akdeniz gittikçe kahverengileşiyor
Sokağa çıkma yasağı uzatıldı mı?
Sokağa çıkma yasağı uzatıldı mı?
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim