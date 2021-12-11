Bu yıl en çok kullanılan emojiler belli oldu

Unicode Konsorsiyumu, 2021’in en çok kullanılan emojilerini açıkladı. “Gülmekten gözünden yaş gelen yüz” en çok kullanılan emoji olurken, “kırmızı kalp” emojisi ikinci sırada yer aldı.
Sosyal medyada ve yazışma dilinde sıklıkla kullanılan emojiler, günlük hayatımızda önemli bir rol oynuyor.
Evrensel kod geliştiren ve yazının modern yazılımlar üzerinde sunulması üzerine çalışan bir kurum olan Unicode Konsorsiyumu, 2021 yılında en çok kullanılan emojileri duyurdu.
Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle herhangi bir liste açıklamayan konsorsiyum, 2019 yılına göre büyük oranda aynı emojilerin kullanıldığını açıkladı.
İşte dünyada en çok kullanılan 10 emoji:
1- GÜLMEKTEN GÖZÜNDEN YAŞ GELEN YÜZ
2- KIRMIZI KALP
3- GÜLMEKTEN YERLERE YATAN YÜZ
4- BEĞENİ İŞARETİ
5- YÜKSEK SESLE AĞLAYAN YÜZ
6- KATLANMIŞ ELLER (HEM LÜTFEN, HEM DE DUA ETMEK ANLAMINDA KULLANILIYOR)
7- KALPLİ ÖPÜCÜK ATAN YÜZ
8- KALPLİ GÜLEN YÜZ
9- KALP ŞEKLİNDE GÖZLERLE GÜLEN YÜZ
10- GÖZLERİ GÜLEN YÜZ