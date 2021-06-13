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'Camdaki Kız' Nalan'ın giydiği gelinliğin fiyatı dudak uçuklattı

13 Haziran 2021 Pazar 17:07
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'Camdaki Kız' Nalan'ın giydiği gelinliğin fiyatı dudak uçuklattı

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi 'Camdaki Kız', 10 Haziran Perşembe akşamı dokuzuncu bölümüyle ekranlara geldi. Sezon finali yayınlanan 'Camdaki Kız' dizisinde Nalan'ın giydiği gelinlik son günlerin en çok konuşulan konusu oldu. Gelinliği tasarlayan atölyenin telefonları susmazken Kraliyet Ailesi'nin tercih ettiği ziberlin kumaştan özel üretilen gelinliğin fiyatı ortaya çıktı.

Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği iddialı dizisi 'Camdaki Kız', sezon finali ile 10 Haziran Perşembe akşamı ekrana geldi. Dizi, AB ve ABC1 kategorisinde 'günün en çok izlenen yapımı' olarak bir kez daha zirvedeki yerini aldı.
Dizideki sahneler kadar Nalan'ın düğün günü giydiği gelinlik de çok konuşuldu. Sosyal medyada gelinliğe övgü dolu mesajlar yağdı.

Kanal D haber ekibi de gelinliği tasarlayan moda evine ulaşarak hem tasarımı görüntüledi hem de gelen tepkileri sordu. Bölümün ardından gelinliğe talep patlamasının olduğunu belirten işletmenin üretim sorumlusu Lale Baş "Sabahtan beri telefonlarımız durmuyor. Herkes gelinliği görüp denemek istiyor ancak şuan bu modelin üretimi yok. Tasarım ihtişamını sadeliğinden alıyor" dedi.

TOPLAM DEĞERİ 43 BİN TL

Kraliyet Ailesi'nin kıyafetlerinde tercih edilen ziberlin kumaşının kullanıldığı gelinliğin swarovski kaplı tacı, taş işlemeli duvağı ve gelinliğin toplam fiyatı ise tamı tamına 43 bin TL.
Dizinin başrol oyuncusu Burcu Biricik'in tüm provalara aksatmadan geldiğini belirten Lale Baş, "Gelinlik için günlerce dizi ekibiyle görüşmeler yaptı. Çok ince düşünülerek tasarlandı" ifadelerini kullandı.

 

Anahtar Kelimeler:
Camdaki KızNalanın Gelinliği
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