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Çocuk Fitnessçilerden 7 Avrupa şampiyonluğu

KKTC NEV Fitness sporcuları, Uluslararası I.B.F.F Online Avrupa Fit-Kids Şampiyonası’nda yarıştı.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 11:44
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Çocuk Fitnessçilerden 7 Avrupa şampiyonluğu

Dün (7 Mayıs 2021)  gerçekleşen Avrupa Şampiyonası’nda Halter Vücut Geliştirme Federasyonu Milli Takımı’mızdan 7 sporcu şampiyonluk, 2 kişi ikincilik, 4 kişi dördüncülük, 1 kişi beşincilik ve 4 kişi de altıncılık başarısı elde etti.

2012 yılından bu yana ülkemizi temsilen uluslararası arenada mücadele eden Nev Çocuk Fitness Milli Takımı’nda dereceye giren sporcular şöyle:

8 Yaş:Kemal Kaan Tikenoğulları-AVRUPA SAMPİYONU

8 Yaş:Nira Korahan-AVRUPA SAMPIYONU

11 Yaş:Delfin ÜNER-AVRUPA SAMPIYONU

10 Yaş:Almira Karayusufoğlu-AVRUPA SAMPIYONU

16 Yaş:ONAY Erçoban-AVRUPA SAMPIYONU

11 Yaş:Mert Abdullah Pehlivan

5-7 Yaş..Mini Kids Group:

Çınar Odacı/Fitnet Cakır/Mira Ozcan/Doga Daggez-AVRUPA SAMPIYONU

8 Yaş:Masal Piro-AVRUPA 2.

9 Yaş: Armin Kavaz-AVRUPA 3.

9 Yaş:Nehirnaz Özerkin-AVRUPA 6.

11 Yaş:Hazal Akçabey-AVRUPA 3.

11 Yaş:Havva Ateşli-AVRUPA 5.

11 Yaş:Arzu Dastan..AVRUPA 6.

12 Yaş:Diva Avaş-AVRUPA 3.
12 Yaş: İrem Harmancı-AVRUPA 4.
13 Yaş:Dide Durmazer-AVRUPA 4.

14 Yaş: Azra Dirikan-AVRUPA 2.

14 Yaş: Ada Erdal-AVRUPA 4.

11 Yaş:Derin Sah-AVRUPA 5.

13 Yaş:Ayperi Hafızoğlu-AVRUPA 6.

14 Yaş: Gülsen Akgürgen- AVRUPA 6.

        
        

Anahtar Kelimeler:
KKTC NEV Fitness
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