Çözüm daha fazla gecikmemeli!

Bu ülkede çözüm bekleyen bir yığın sorun var…

Kimisi, maddiyata dayalı sorundur; kimisi ise “kafayla akakalı!”

Kafa yapımızdan söz ediyorum!

-*-*-

Kanal T’de dün sabah programında konuğum, Dipkarpaz’dan Fırat Borak’tı…

Dernek Başkanı…

Süper çalışkan, zeki ve doktora eğitimli bir kişi…

Fırat, anlattı…

Köyde, engelli veya özel eğitim gereksinimli çocuklar için kurdukları merkezin, peşkeş çekilmek istendiğini söyledi.

Bina Vakıflar’a ait…

Çok üzüldüm…

Çünkü siyasi çirkinlikler bir yana, Vakıflar’ın başındaki genel müdür, bu pisliklere asla izin vermez diye düşündüm…

Çünkü burada maksat, belediye başkanını vurmak!

Belediye başkanının siyasi puan almasını engellemek!

Yani kafa yapısı ile ilgili değişiklik şart!

Kardeşim, engelli çocuklarımız, özel gereksinimli kardeşlerimizden söz ediyoruz!

Onların ihtiyaçlarından!

Onların ihtiyaçları karşılansın ve varsın Suphi Coşkun başkan ömür boyu belediyedeki odasından olsun!

Nasıl bir kafadır bu kafanız?

-*-*-

Programdan çıktım, sanal medyada Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın bir “haykırışını” okudum.

Ne diyordu Harmancı?

Birlikte okuyalım:

“Son 4 yıldır yeni Açık Pazar’ın yanında Vakıflar’a ait olan boş bir araziyi Lefkoşa Türk Belediyesi olarak ısrarla talep ediyoruz.

Parasıyla diyoruz olmuyor, kamu yararı diyoruz olmuyor.

En sonunda yatırım ihalesi açtılar ihaleye de tüm kurallara uygun bir şekilde hazırlandık ve 2 milyon sterlin üzerinde yatırım ve mimari değeri olan, iş merkezi ve otopark projesi ile katıldık.

İhaleye katılırken yapacağımız inkişafın bedelini de bağımsız mülk profosyonellerine hazırlattık.

Lakin Vakıflar kamu ihale yasası kapsamındaki hiç bir kurala uymadı, kendi tüzüklerindeki kuralları da hiçe saydı ve tek sayfalık bir başka teklife ihaleyi verdi. İhale tekliflerini açarken çağrılmadık, değerlendirme neye paralel yapıldı onun da izahatı yok.

Şimdi hukuk mücadelesi başlatıyoruz, gerçekten gına geldi artık, bir tarafta kamu yararı bir tarafta bireysel çıkar. Yeter gerçekten yeter.

Yazık ve günah, peşini bırakmayacağız.”

-*-*-

Vakıflar İdaresi, eğer gerçekten “iyi insanlar ve iyi işler”den yanaysa, “çirkin siyasete” izin vermemeli.

Bu kurumun Genel Müdürü, bu gibi konularda son derece sağlam biridir.

Eminim, her hangi bir “katakulliye” izin vermez.

Ülkemizde var olan siyasi kokuşmuşluğa, acizliğe, rezalete, ahlaksızlığa “çanak tutmuş bir hale” gelmez ve kafasızlara destek olmaz!

-*-*-

Ardından, sevgili Songuç Kürşat’ın “Noldu ya guzzum?” başlıklı şu sanal paylaşımı çıktı karşıma:

“Türkiye, Mehmet Ali Talat ile gizli anlaşma yaparak Rauf Denktaş'ı ekarte etmeye çalışırken işbirliği.

Türkiye, Mustafa Akıncı'yı istemeyerek yerine Ersin Tatar'ı getirmek isteyince müdahale.

UBP'den milletvekilleri bir gecede istifa ettirilerek ÖRP kurdurulup CTP ile hükümet kurdurulunca işbirliği.

HP'den milletvekilleri istifa edip UBP-DP-YDP hükümetine destek verince müdahale.”

-*-*-

Mete Hayat kardeşimin paylaşımı da bence “ders” gibiydi ve şöyleydi:

“Şimdi herkes artık çok daha mutlu! Gönüllerdeki gizli ittifak anlaştı. "Heyyyt kendimizi ateşe atarak geliyoruz" dediler. Paranın önündeki engel kalktı, statüko aynen devam. 13. maaşlar ödenecek! Salon arabalara gümrük indirimi devam edecek, parası olan olmayan, karantina parası ödemeyecek! İnşaatlar devam, master plan falan hikaye olacak. Verin herkese izinciği! Beşparmaklara yeni ocak izinleri, olur olmaz yere inşaat izinleri, Casino izinleri, T izinleri vesaire. Verin da korkmayın! Kırsal bölge arsaları hazır! Yeni İskele Yeni Maraş olacak! "Bu memleket bizim, bana da, bana da" diyenler de artacak. Bu memlekette "hiç bir şey olmaz" diyenler de artık rahat rahat yatacak! Hepimize hayırlı olsun! KKTC fabrika ayarlarına geri döndü!”

-*-*-

Ve ülkede tamam salgın riski var ama iflas riski de çok yüksek!

Ve ülkede turist kalmadı.

Ve ülkede üretim durdu.

Plan yok!

Hesap yok!

Bütçe yok!

Öğrenci yok!

-*-*-

Ama ne var?

“CTP ve HP komitelerde “işbirliği” yapmazsa bütçe ne olur?” sorusu var!

Elbette böylesi bir çıkmazda, CTP ve HP’den “olumlu yaklaşım” beklenebilir ama “bunun hesabı da yapılmalıydı” denebilir!

Bunun hesabı da yok!

-*-*-

Futbol da yok!

Bu sene futbol olmayacak!

-*-*-

Bu memleket bizim platformu yeniden kurulmuş!

3 vekil HP’den istifa etti!

DP – UBP – YDP yeniden kuruldu!

Hüseyin Özgürgün yarın gelebilirmiş!

2021’in Ekim ayında erken seçim yapacakmışız!

-*-*-

Ve HES hükümetine sorularımdır:

Yukarıda saydığım ve sayamadığım onlarca sıkıntıyı aşacak mısınız; aşmayacak mısınız?

Aşabilecek misiniz?

Aşamayacak mısınız?

Paranız var mı paranız?

Yoksa, artık hayırlısıyla diyelim ve ekleyelim; “Kıbrıs sorunu bir an önce çözülmeli” noktasına gelecek misiniz?