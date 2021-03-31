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Cumhurbaşkanı Tatar, Radyo Temsilcileriyle Çevrim İçi Görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’de yayın yapan radyoların temsilcileri ile çevrim içi bir görüşme gerçekleştirerek, KKTC’de radyoculuğun geleceği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

31 Mart 2021 Çarşamba 12:33
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Cumhurbaşkanı Tatar, Radyo Temsilcileriyle Çevrim İçi Görüştü

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmeye, BRTK adına Selda İçer, Radyo Güven adına Taner Gönül, Radyo Vatan adına Nediye Zeytincioğlu, First FM adına Tekin Birinci ve Capital Radyo adına Ahmet Kasımoğlu katıldı.

Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesi verdiği yıllarda, radyoların oynadığı önemli rolü anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, çocukluk döneminde radyo yayıncılığıyla ilgili yaşadığı anılara da değindi.

Televizyonun ve internetin olmadığı o dönemlerde radyonun haber kaynağı olarak önemine işaret eden Tatar, radyoların bugün, günün koşullarına uygun şekilde gelişerek faaliyetlerinin devam etmesi için gerekli desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti. 

Radyoların önemli iletişim araçları olarak geleceğe nasıl taşınacağı hususunda projeksiyon yapılması gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, radyoculuğa ömrünü adamış şahsiyetlere teşekkür ederken hayatta olmayanları rahmetle andı.

Pandemi sonrası, KKTC’de yayın yapan radyoların temsilcileri ile yüz yüze de bir araya gelme arzusu içerisinde olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin geleceği ve Kıbrıs Türkü’nün sesinin duyulmasında büyük bir misyon üstlenen radyo yönetici ve çalışanlarını can-ı gönülden kutladığını söyleyerek çalışmalarında başarılar diledi.

“RADYOLAR, KİTLE İLETİŞİMİNDE ÇOK ÖNEMLİ BİR YER TUTMAKTA”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bayrak Radyosu'nun yayına başladığı 1963 yılından bu yana ülkedeki radyo yayıncılığının gerek kamu gerekse özel sektörde gelişerek halka ulaştığını belirterek, radyoların kitle iletişim aracı olarak önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. 

Radyoların, özellikle araçlarda yaygın olarak kullanıldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, aynı zamanda internet kullanımının yaygınlaşması ile radyoların artık yurt dışında da dinlendiğini belirtti. 

Radyoların yayın çeşitliliği ve altyapısal anlamda gelişimi için gereken her türlü yardımı yapma arzusu içerisinde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, radyoların televizyonlara oranla daha az maliyetli olmasına rağmen kitle iletişiminde önemli bir iletişim kanalı olduğunu kaydetti.

KKTC’de yayın yapan radyoların temsilcileri de konuşmalarında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile gerçekleştirilen çevrim içi görüşmeden duydukları mutluluğu ifade ederek, Cumhurbaşkanı’nın radyolara göstermiş olduğu ilgi için teşekkür etti.

Yayın çeşitliliği ve altyapısal sorunlarla ilgili beklentilerini dile getiren radyo temsilcileri, Cumhurbaşkanı Tatar’ın, televizyon ve radyo yayıncılığını çok iyi bilen bir kişi olarak yaşanan sorunlara azami özeni göstererek sorunlara çare olacağına inanç belirtti. 

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