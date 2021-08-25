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Dava dosyası mahkemeye sunulacak

Çevre gönüllüleri tarafından yapılan açıklamaya göre, Bafra'da bir orman arazisi olan bölgenin imar planında öngörülmeyen şekilde bir otele peşkeş çekildiği aktarılarak, bahsi geçen araziye güneş panelleri kurulması için yasaya aykırı şekilde kiralandığı duyuruldu.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 19:19
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Dava dosyası mahkemeye sunulacak

Biyologlar Derneği, Şehir Plancıları Odası ve Yeşil Barış Hareketi tarafından yazılı bir açıklama yapılarak, Girne arazisinin ardından benzer konuların gönüllü hukukçular tarafından incelenmesi sonucunda birçok davanın daha gündeme geldiği belirtildi.

Çevre gönüllüleri, bu doğrultuda yine hükümetin almış olduğu hukuksuz kararlar sonucunda Bafra’da büyük bir doğa tahribatı daha yaşandığına dikkat çekildi.

Bafra’da orman arazisi olan bölgede imar planında öngörülmeyen şekilde ve yürürlükteki emirnamede zeytin, harnup alanı olarak belirlenen arazinin bir otele peşkeş çekildiğini aktaran çevre gönüllüleri, bahsi geçen araziye güneş panelleri kurulması için yasaya aykırı bir şekilde kiranlandığını duyurdu.

DAVA DOSYASI YARIN MAHKEMEYE SUNULACAK

Çevre gönüllülerinin açıklamasında, söz konusu orman arazisinde bir süredir hukuksuz şekilde hiçbir planlama onayı ve inşaat ruhsatı olmadan faaliyetler yürütüldüğüne dikkat çekilerek, şöyle devam edildi:

Bir kez daha orman arazileri farklı bir amaçla kullandırılmaya çalışılarak, mevcut ağaçlar yerlerinden sökülerek, ülkemizin ciğerlerine ve doğaya zarar verilmektedir.

Hukukçularımızın konu hakkında yapmış̧ olduğu değerlendirmeler ışığında Biyologlar Derneği, Yeşil Barış̧ Hareketi ve Şehir Plancıları Odası olarak hukuksuz yapılan kiralamanın iptal edilmesi ve söz konusu tahribatın derhal durdurulması talebiyle yarın saat 10.30’da Yüksek İdare Mahkemesi Mukayyitliğine dava dosyamızı sunmak üzere hazır olacağımızı tüm kamuoyunun bilgisine sunarız.”

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