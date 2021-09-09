Dışardan patates gibi görünüyor! Ancak içi bambaşka bir dünya

Bomboş arazide dev bir patatesle karşılaşanlar gözlerine inanamıyor. İlk bakışta kaya zannedilen bu şey aslında şirin mi şirin bir otel.

Kristie Wolfe tarafından tasaralanan otel dışarıdan baktığını zaman devasa bir patates görünümünde. Ancak içi bambaşka bir dünya.

Patatesin içine girdikten sonra, sebzenin oyukluğunu da hissedebileceğiniz tatlı mı tatlı bir oturma odası çıkıyor karşınıza.

İç mekan, sakinliği ve eğlenceyi bir araya getiriyor. Rahat bir patates odası oluşturmak için bohem objelerle döşenmiş.

Patates şaşırtıcı bir şekilde dekor aksesuarları için raf gibi oyulmuş.

Gecelik konaklama ücreti ise 200 dolar.