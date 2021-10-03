Doğu Anadolu'nun enfes lezzeti; Lor Dolması

Doğu Anadolu'nun enfes lezzetleri saymakla bitmiyor. Her ne kadar bol kalorili olsalar da yemekten kendimizi alıkoyamıyoruz. Bol tereyağlı, üzeri yoğurtlu harika bir lor dolması tarifi için bu adımlara uymanız yeterli.

MALZEMELER

1 bağ pazı yaprağı

2 su bardağı lor peyniri

1/2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı sıvı yağ

150 gr tereyağı

1 adet büyük soğan

1 su bardağı bulgur (pilavlık)

1 tatlı kaşığı tuz

5 yemek kaşığı tereyağı

1 fincan sıcak su

YAPILIŞI

Pazı yapraklarını iyice yıkadıktan sonra önce sıcak suya sonra soğuk suya alarak şoklama işlemi yapın.

Derin bir tencereye sıvı yağı ve 150 gr tereyağını koyun. Isınan yağa yemeklik doğradığınız soğanları ekleyin ve soğanları kavurun.

Kavrulan soğanlara bulguru ekleyip kavurma işlemine devam edin.

Kavrulan bulgurların üzerine yarım su bardağı süt ekleyerek pişirme işlemine devam edin.

Tuzu ekleyin.

Bulgurlar yeterince şiştikten sonra ocaktan alın, üzerine 2 su bardağı lor peyniri ekleyerek karıştırın.

Pazı yaprağını düz bir zemine serin ve hazırladığınız lorlu iç harcı içine koyarak yaprağı sarın.

Yaptığınız sarmanın orta kalınlıkta olması gerekir.

Hazırladığınız dolmaları borcama yerleştirin, tüm dolmaları yerleştirdikten sonra üzerine 1 fincan sıcak su ve 5 yemek kaşığı erimiş tereyağı gezdirip önceden 180 derece ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin.

Pişen dolmaların ilk sıcağı geçince üzerine sade veya sarımsaklı yoğurt dökerek servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun.