DR. EMİNE KAMİLOĞLU: “KORONAVİRÜS AŞISINI OLMALISINIZ”

Bahar SANCAR

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Emine Kamiloğlu, bu sabah adamıza gelen Covid-19 aşıları hakkında paylaşımda bulundu. Kamiloğlu yaptığı açıklamada aşıların önemine dikkat çekerek, yaşanan kaosta aşıların kurtarıcılığına dikkat çekti.

Dr. Emine Kamiloğlu’nun paylaşımı şu şekilde:

“Aşılar ülkemize gün itibariyle giriş yapmıştır. Aşılar, insanların en büyük, en hayat kurtaran, sakatlıkları en fazla azaltan ve bizlerin rahatça yaşayabilmemizi sağlayan mucizelerdir.

Pandeminin başladığı ilk günden beri söylüyoruz. Bizi yaşadığımız bu kaostan aşılar kurtaracak. O gün geldi. Size sunulan ilk koronavirüs aşısını olmalısınız. İnanın ki, korktuğunuz yan etkilerin hiçbiri yoğun bakımda solunum cihazına bağlı olup, nefes alamamaktan kötü değil!