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DSÖ, COVID-19'un nasıl ortaya çıktığını araştırmak üzere Çin'e heyet gönderiyor

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (COVID-19) ilk nerede ve nasıl hayvanlardan insanlara geçtiğini araştırmak üzere Çin'e heyet göndereceği bildirildi.

17 Aralık 2020 Perşembe 09:38
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DSÖ, COVID-19'un nasıl ortaya çıktığını araştırmak üzere Çin'e heyet gönderiyor

Çin’e gönderilecek heyet üyelerinden ve Almanya Robert Koch Enstitüsü uzmanlarından biyolog Fabian Leendertz, Associated Press ajansına verdiği röportajda, heyetin, Çin'e gönderilmesindeki amacın "gelecekteki muhtemel salgınlara daha iyi hazırlanmak için veri toplamak" olduğunu söyledi. 

Leendertz, söz konusu göreve ilişkin "Bu, gerçekten bir ülkeyi suçlu bulmakla ilgili değil. Bu, ne olduğunu anlamak ve mümkünse bu veriler üzerinden gelecekteki riski azaltabilmek hakkında." ifadesini kullandı.

Gelecek ay yapılması planlanan ziyaretin güzergahının tam olarak kesinleşmediğini belirten Leendertz, bununla birlikte ziyaretin, COVID-19’un ilk ortaya çıktığı Çin’in Wuhan kentinden başlamasını beklediklerini aktardı.

Leendertz, heyetin, salgında ilk vakanın ortaya çıkışından önce, virüsün düşünülenden daha erken bir tarihte dolaşımda olup olmadığına ilişkin kanıt sağlayacak tıbbi verinin bulunup bulunmadığını inceleyeceklerini söyledi.

Ziyaretin amacının genel anlamda Wuhan’da neler olduğunu, virüs hangi hayvandan veya taşıyıcıdan insana ne zaman sıçradığını çözmek olduğunu ifade eden Leendertz salgının yayılma nedenlerinin ne kadar iyi bilinirse gelecekte de buna karşı önlemlerin daha o kadar iyi alınacağını sözlerine ekledi.

Çin'den COVID-19'un kaynağına dair tartışmalar

Çin hükümetinin önce virüsün kaynağının Wuhan olmadığı yönünde açıklamaları sonrasında ise virüsün Çin'e yurt dışından geldiği yönünde sistematik propagandaya başvurduğu görülüyor.

Çin'in en önemli epidemiyologlarından Cong Nanşan, 27 Şubat'ta yaptığı açıklamada, virüsün ilk Çin’de ortaya çıkmasının kaynağın Çin’de olduğu anlamına gelmediğini savunmuş, bu konuda soruşturma yapılarak kaynağın araştırılması gerektiğini söylemişti.

Cong Nanşan'ın açıklamasından sonra 12 Mart'ta Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla "Salgını Wuhan'a getiren ABD ordusu olabilir. Şeffaf olun. Verilerinizi halka açıklayın. ABD, bize bir açıklama borçlu." ifadesini kullanmıştı.

Cao'nun virüsün dışarıdan Çin'e gelmiş olabileceği veya geldiği iddiaları kabul görmemişti.

COVID-19'un Çin'in Vuhan kentinde çıkıp dünyaya yayılmasının ardından eleştirilerin odağı haline gelen Pekin yönetimi, salgının kaynağına dair komplo teorilerine de başvuruyor.

Çinli yetkililer, COVID-19'un kaynağına ilişkin en son yaptığı açıklamalarda yurt dışından paketlenmiş gelen dondurulmuş gıdaların virüsü Çin'e taşımış olabileceğini iddia etmiş ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), gıda ve gıda ambalajları ile temasın enfeksiyonu yayma olasılığının düşük olduğunu açıklamıştı.

Çin Bilimler Akademisince virüsün Çin'den değil Hindistan'dan yayıldığını savunan bir makale yazılmış ve dünyanın en önde gelen tıp dergilerinden Lancet'da yayımlanmıştı. Makale, gerekli akademik incelemeler yapılmadığı eleştirilerinin ardından yayından kaldırılmıştı.

Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan COVID-19 virüsü, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 74 milyonu aşarken virüs nedeniyle 1 milyon 655 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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