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Ebeveynlere Squid Game uyarısı: Çocuklarınıza izletmeyin

Netflix'in popüler dizisi Squid Game tüm dünyada izlenme rekorları kırarken, yetkililer uyarıyor: Küçük çocuklar dizideki tehlikeleri sahneleri yeniden canlandırıyor.

10 Ekim 2021 Pazar 18:43
474 Okunma
Ebeveynlere Squid Game uyarısı: Çocuklarınıza izletmeyin
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İzlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı Squid Game dizisi için dünyanın farklı yerlerinden ebeveynlere önemli uyarılar geldi.

Belçika’da bir okulda öğrencilerin Squid Game’den esinlenerek oyunlar oynaması üzerine okul yönetimi endişelerini dile getirdi.

Erquelinnes Béguinage Hainau isimli okulda çocukların dizideki oyunları taklit ettiği, kaybedenlerin ise dövüldüğü belirtildi.

Ebeveynlere Squid Game uyarısı: Çocuklarınıza izletmeyin

Okul yönetimi velilere uyarılarda bulunarak, 18 yaş sınırlaması konulan dizinin çocuklar tarafından izlenmemesi gerektiği vurgulandı. Okul tarafından yapılan açıklamada, “Bu sağlıksız ve tehlikeli oyunu durdurmak için öğrencileri dikkatle izliyoruz! Çocuklarınızı bunun neden olabileceği sonuçlardan haberdar etmek için desteğinize ve işbirliğinize güveniyoruz”ifadeleri kullanıldı.

Benzer bir haber İngiltere’den de geldi. İngiltere’nin Kent Bölgesi’ndeki Sandown Okulu’nda çevrimiçi yayınların çocuklara yönelik zararları hakkında eğitim verilmeye başlandı. Okul yönetimi, bundan yola çıkarak ek ders koyduklarını belirtirken, dizinin her yaş grubuna uygun olmamasıyla ilgili ebeveynlere mektup gönderdiklerini de ifade etti.

Sözcü'nün İngiliz Daily Mail gazetesine dayandırdığı habere göre, Londra’daki bir okulda da velilere mektup yazılarak öğrencilerin kendi Squid Game’lerini yarattıklarından dolayı endişe ettikleri dile getirildi.

Netflix’teki Güney Kore dizisi Squid Game, acımasız bir hayatta kalma yarışmasını, toplumsal eşitsizlikleri de ön plana çıkararak anlatan bir yapım. Şimdiden tüm dünyada rekor izleyici kitlesine ulaştı.

Anahtar Kelimeler:
Squid Game
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