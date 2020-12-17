Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
15 ay hapse mahkum edildi
15 ay hapse mahkum edildi
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Zorla fuhuşa teşvik ettiler!
Zorla fuhuşa teşvik ettiler!
Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi
Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi
Cinsel saldırı zanlısı suçunu itiraf etti
Cinsel saldırı zanlısı suçunu itiraf...

EGT, LES AMBASSADEURS CASİNO'DA YENİ GENERAL SERİSİ MODELİN İLK 10 SLOT MAKİNESİNİ KURDU

Kuzey Kıbrıs'taki Les Ambassadeurs Casino, Euro Games Technology'nin en iyi ürünlerinden biri olan General serisinden G 55 C VIP modelini alan ilk Casino’dur.

17 Aralık 2020 Perşembe 13:00
643 Okunma
EGT, LES AMBASSADEURS CASİNO'DA YENİ GENERAL SERİSİ MODELİN İLK 10 SLOT MAKİNESİNİ KURDU

Kuzey Kıbrıs'taki Les Ambassadeurs Casino, Euro Games Technology'nin en iyi ürünlerinden biri olan General serisinden G 55 C VIP modelini alan ilk Casino’dur.

Slot makinesi, kristal netliğinde görüntü ve oyun bilgilerinin tamamını görebileceğiniz 55 inç kavisli bir HD monitöre sahiptir. Menüler, özellikler ve diller arasında anında geçiş; daha yüksek kullanılabilirlik için dinamik dokunmatik ekranlı geniş klavye; hızlı şarj için dahili USB bağlantı noktası; yüksek performanslı Exciter III platformu; ve oyun sırasındaki konfor, koltuk başlığında stereo hoparlörler ve kollardaki ses seviyesi kontrolü ve oyun düğmeleri içeren bir multimedya koltuğu ile güvence altına alınmıştır.

Les Ambassadeurs Casino, 2017'deki açılışından bu yana EGT'nin müşterisidir. Les Ambassadeurs Casino, 310 slot makinası ve 35 oyun masasına sahip 4.000 metrekarenin üzerinde kurulan bir Casino olup, Kıbrıs'ın en çok tercih edilen Casinolarından biridir. Casinoda bulunan EGT slot makineleri; Super Premier 75, P-42V St Curved, P-27/32 St, P-27 / 42V Up ve “G” modeline yeni eklenen G 55 C VIP ile G 32-32 VIP’lerdir. 94 slot makinesinin tamamı çoklu oyunlara sahiptir.

Les Ambassadeurs Casino'nun yönetiminin yaptığı açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs'ın müşteri kitlesi, slot makinelerinin rahat oluşları ve çoklu oyun seçeneklerinin bulunması, müşterilerin gece-gündüz bu makineleri tercih etmelerini sağlıyor. Bu nedenle, %35-45 oranında insanlar bu makineleri tercih ediyor.

Les Ambassadeurs Casino, G 50 J1 St ve G 50 J2 St modellerinin en son slot sürümlerinin de ilk müşterisidir. Oyunların etkisini ve oyun sırasındaki konforu önemli ölçüde artıran, farklı eğrilere sahip 50 inçlik ekranlara sahip 20 yeni slot makinesi, yakın bir zamanda Casino’ya gelecektir.

EGT'nin Balkanlar satış müdürü Biserka Draganova, "Ürünlerimizle oyun sektöründe yüksek standartları koruma çabalarımızı takdir ettikleri için müşterilerimize minnettarız" dedi. Draganova, “Ayrıca, bölgesel ortak favori olan Premier serisinin artık kademeli olarak yerini halefi olan General slot serisine, popülaritesini hızlı bir şekilde artırmasından çok memnunum. Kuzey Kıbrıs, üretim hatlarını terk ettikten sonra en iyi EGT dolaplarından bazılarının ilk yuvası oluyor ve bunun birkaç "G" modeli için de geçerli olmasından gurur duyuyorum" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EGT’nin en yeni slotları sadece Les Ambassadeurs Casino’da
EGT’nin en yeni slotları sadece Les Ambassadeurs Casino’da
DSÖ, COVID-19'un nasıl ortaya çıktığını araştırmak üzere Çin'e heyet gönderiyor
DSÖ, COVID-19'un nasıl ortaya çıktığını araştırmak üzere Çin'e heyet gönderiyor
Acı olan gerçek!
Acı olan gerçek!
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim