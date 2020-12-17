EGT’nin en yeni slotları sadece Les Ambassadeurs Casino’da.

Tüm dünyada oyuncuların en çok tercih ettiği slot markalarından olan EGT firması, yeni seri slotlarını ilk olarak Les Ambassadeurs Casino’ya kurdu.

EGT’nin en yeni modeli olan General serisinden 10 adet slot, oyncuların hizmetine sunuldu.

Kuzey Kıbrıs’ta sadece Les Ambassadeurs Casino’da bulunan bu slotlar yüksek ödeme oranları ile oyuncuların gözdesi durumunda.

Euro Games Technology firmasından yapılan açıklamaya göre G 55 C VIP modeli ilk olarak tüm dünya ile eş zamanlı olarak Les Ambassadeurs Casino’ya kuruldu.

Sadece Les Ambassadeurs Casino’da olan bu slotlar 55 inch HD ekrana sahip.

Oyuncuların tüm oyun bilgisine erişebileceği ekran seçenekleri ve navigasyon da mevcut.

Geniş klavye ve dokunmatik ekranları ile eşsiz bir oyun deneyimi sunan bu seri USB portu ile cep telefonu gibi elektronik aletlerinizin de yardımcısı.

Açıldığı 2017 yılından beri EGT’nin stratejik ortağı olan Les Ambassadeurs Casino, 4.000 m2 alanı, 310 slot ve 35 canlı masa seçeneği ile oyunseverlerin gözdesi durumunda.

Les Ambassadeurs Casino ayrıca G 50 J1 St. ve g 50 J2 St. Twenty modellerinin de adadaki ilk sahibi olacak.