Erhürman: Asgari ücreti “sallamayın” artık

Çiğdem AYDIN - Özel Haber

Bahar Sancar’la A’dan Z’ye programına katılan Ana Muhalefet Lideri Tufan Erhürman, asgari ücretin geciktirilmesini eleştirdi. Erhürman asgari ücretin belirlenmesinin hükumet tarafından “sallanması”dan tüm kesimlerin rahatsız olduğunu belirtti.



Erhürman, hükümetin gerçek sorununun memleketin sorunlarına konsantre olamamak olduğunu ifade etti. Beceriksiz, basiretsizlik bir tarafa bir de konsantre sıkıntısının eklendiğini kaydeden Erhürman bu insanların dertleri bir şey olmaktır dedi.

Hükumetin şu andan itibaren yapması gereken şey istifa etmektir diyen Erhürman, halkın iradesine gidilerek halkın ne dediğine kulak verilmesi gerektiğini söyledi.

“İNSANLARIN ASABLARINI BOZDULAR”

Ülkede ardı arkası kesilmeyen zamlara da değinen Erhürman, “evet bu dönemde zam yapmamak mümkün değil. Ham madde ve döviz krizinin olduğu bir noktada zam yapmamak mümkün değildir. Ama burada sorun bu zamların göstere göstere geldiği ve bir takım önlemlerin alınmamasıdır. Örneğin elektrikte yaşananlar göstere göstere geldi önerilerimizi de dikkate almadılar. Tüp gazda da keza aynı şeyler yaşandı. Erhan bey tüp gaz fiyatlarını indirip hayatı da ucuzlatacağım derseniz tüp gazın fiyatının çıkışı da elbette size mal edilecekti. Ama plansızlık ülkeyi bu notaya getirdi insanların asabını bozdular” ifadelerini kullandı.

Erhürman bu ülkenin ekonomisi topluca çöküyor.Sadece hane hakının ekonomisi değil ülkenin ekonomisi topluca çöküyor dedi. Maliyenin para toplayamadığına dikkat çeken Erhürman, hükumetteki arkadaşların basiretsizliğini halk olarak ödüyoruz, bu nedenle de hemen istifa etmeleri gerekiyor dedi.