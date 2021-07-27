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Erhürman : Hükumet şu sıralar törenler ve ziyaretlerle meşgul!

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak hükümeti uyardı...

27 Temmuz 2021 Salı 12:08
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Erhürman : Hükumet şu sıralar törenler ve ziyaretlerle meşgul!

GÜNDEM KIBRIS - Sosyal Medya

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak hükümeti uyardı...

Erhürman artan koronavirüs vakalarına dikkat çekerek hükümete seslendi ,  "Bir an önce olayın ciddiyetinin farkına varın!! Sıfır noktasında olan denetimleri başlatın" dedi.

Erhürman'ın açıklaması şu şekilde:

Vaka sayılarında ciddi bir artış var. İnsanlarımızın tedbirlere uyumunda ise düşüş gözlemleniyor. Eylül'de mutlaka yüz yüze eğitime başlamamız gerekiyor ve o tarihe çok kısa bir zaman kaldı.

Vaka sayıları düştüğünde bunu kendi başarı hikayesi olarak anlatan "hükumet" şu sıralar törenler ve ziyaretlerle meşgul. Bir an önce olayın ciddiyetinin farkına varın!! Sıfır noktasında olan denetimleri başlatın. Şeffaf verilere dayalı bir plan ortaya koyun, yaygın bir aşılama kampanyası başlatın ve sağlığa, eğitime ve ekonomiye verdiğiniz zararı giderayak daha da büyütmeyin! Son söz bize, yurttaşlara... Lütfen ama lütfen aşıyı ertelemeyelim ve önlemlere uyalım. Sağlıkta da, eğitimde de, ekonomide de daha fazla kayıp yaşama lüksümüz yok!!!

Anahtar Kelimeler:
Tufan ErhürmanKoronavirüs
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