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Erhürman: Yaşananlar kader falan değil!

CTP Genel Başkanı Erhürman, "Türkiye'den parayı en iyi ben koparırım" siyasetinin ardından, Protokol'de öngörülen kaynağın yalnızca % 30'unun ülkeye aktarıldığına işaret etti.

13 Kasım 2021 Cumartesi 13:36
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Erhürman: Yaşananlar kader falan değil!
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Erhürman, “Bu zihniyetle, bu anlayışla buraya kadar. Yaşananlar kader falan değil! Ders çıkarmamanın, basiretsizliğin, öngörüsüzlüğün ama en çok da bu ülkenin, bu halkın gailesini çekmemenin sonucudur” dedi.

Erhürman’ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Mali protokol törenlerle imzalandı. İmzalanmadan önce yaptığımız somut önerilerin ve uyarıların hiçbiri dikkate alınmadı. Hükumet için önemli olan törenin yapılması ve imzaların atılmasıydı. Bir de elbette yıllardır bu ülkede devam ettirilen "Türkiye'den parayı en iyi ben koparırım" siyasetine zemin kazandırmak. Sonuç ne oldu? Törenden ve imzadan başka bir şeyi önemsemeyen hükumet yap(a)mayacağı şeyleri yazdı, yazdıklarını yapmadı. Protokol'de öngörülen kaynağın yalnızca % 30'u ülkeye aktarıldı. Hükumet, halkı yüksek faizden yüz milyonlarca TL borç yükü altına soktu. Bu arada TL ciddi değer kaybına uğradı. Ama bütün uyarılarımıza karşın bu konu da Türkiye ile konuşulmamıştı ve sonuç Kıbrıslı Türkler açısından vahim oldu. Bu zihniyetle, bu anlayışla buraya kadar. Yaşananlar kader falan değil! Ders çıkarmamanın, basiretsizliğin, öngörüsüzlüğün ama en çok da bu ülkenin, bu halkın gailesini çekmemenin sonucudur. Böyle biline!!!”

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